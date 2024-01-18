Доктор Королёва предупредила об опасности овощей и фруктов на завтрак

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«Они будут дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Это будет только поддерживать патологический процесс. Не рекомендую пить кофе. Так как этот продукт не только возбуждает, но и также раздражает», — добавила специалист.
«Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, а это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это все десерты, булки с наполнителями, мороженное, сладкие напитки будут вызывать гормональные качели», — добавила Маргарита Королёва.Минимум пользы организму принесут и быстрорастворимые каши, а также свежая выпечка и жареные продукты.
«Быстрорастворимые каши, как правило, измельчены, они сделаны из рафинированной муки или максимально рафинированных зерновых с добавлением искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей, то есть с минимальной степенью пользы. Свежие мягкие хлебобулочные продукты могут вызывать брожение в кишечнике, и это не очень хорошая перспектива на первую половину дня для человека», — сказала доктор.Читайте также:
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