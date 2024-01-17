Врач назвала убивающие пищеварение продукты

Врачи сообщают о серьёзном росте заболеваемости коклюшем: за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяч случаев, а за десять месяцев 2023 года цифра выросла до 27,8 тысяч. Член совета федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый рассказал «Радио 1», почему это произошло.