Врач назвала убивающие пищеварение продукты

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Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале заявила, что жалобы на работу кишечника являются крайне распространенной проблемой. Причиной этому являются три фактора: сидячий образ жизни, низкое качество питьевой воды и обилие в рационе так называемой «мусорной» еды.
Она отметила, что употребление такой пищи раздражает желудочно-кишечный тракт и повышает уровень глюкозы в крови. Помимо этого, приносящие кратковременное удовольствие продукты повышают нагрузку на печень и поджелудочную железу, что может приводить к жировым отложениям и гепатозу.
Лебедева рекомендует начать улучшение состояния здоровья с увеличения потребления чистой воды. Она обратила внимание, что важно учитывать не только её количество, но и качество. Это актуально в том случае, если нет противопоказаний от лечащего врача.
Бургеры, газированные напитки, чипсы тоже лучше исключить. В этих продуктах содержится вся таблица Менделеева. Ее элементы небезопасны для организма человека.
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