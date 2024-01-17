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Врач назвала убивающие пищеварение продукты

Гастроэнтеролог Лебедева назвала причины проблем с ЖКТ у россиян
17 января 2024, 14:00
Фото: istock / Liudmila Chernetska

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале заявила, что жалобы на работу кишечника являются крайне распространенной проблемой. Причиной этому являются три фактора: сидячий образ жизни, низкое качество питьевой воды и обилие в рационе так называемой «мусорной» еды.

Она отметила, что употребление такой пищи раздражает желудочно-кишечный тракт и повышает уровень глюкозы в крови. Помимо этого, приносящие кратковременное удовольствие продукты повышают нагрузку на печень и поджелудочную железу, что может приводить к жировым отложениям и гепатозу.

Лебедева рекомендует начать улучшение состояния здоровья с увеличения потребления чистой воды. Она обратила внимание, что важно учитывать не только её количество, но и качество. Это актуально в том случае, если нет противопоказаний от лечащего врача.


Врач заявила, что нужно снизить количество потребляемого сахара, поскольку сахар, который, будучи мощным стимулятором, заставляет органы работать на износ. Также вредны искусственные добавки, красители и усилители вкуса, который содержатся в быстрой еде.

Бургеры, газированные напитки, чипсы тоже лучше исключить. В этих продуктах содержится вся таблица Менделеева. Ее элементы небезопасны для организма человека.

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#продукты
#врач
#сахар
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Антипрививочники вызвали всплеск тяжёлых заболеваний
Сенатор Круглый объяснил, почему в России стало больше больных коклюшем
17 января 2024, 13:53

Фото: IStock/Chinnapong

Врачи сообщают о серьёзном росте заболеваемости коклюшем: за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяч случаев, а за десять месяцев 2023 года цифра выросла до 27,8 тысяч. Член совета федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый рассказал «Радио 1», почему это произошло.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей.

По словам специалиста, болезнь начала распространяться из-за приезжих с Украины, где на протяжении многих лет снижался уровень вакцинопрофилактики, и стран Средней Азии. Однако основная проблема – нежелание россиян ставить прививки.
«Основная причина роста заболеваемости – это снижение иммунной прослойки населения. Коклюш – это вакциноуправляемая инфекция. И, безусловно, уровень заболеваемости будет зависеть от того, сколько привито детей от этого заболевания», — отметил сенатор.
Владимир Круглый отметил, что тренд на отказ от вакцины пошёл с ковидного времени. Тогда в обществе начали спорить о пользе и вреде прививок. В результате под сомнение поставили и необходимость вакцинации от других заболеваний.
«У многих родителей в голове отложилось, что вакцинация опасна, не до конца изучена, что бывают осложнения, поэтому многие родители начинают отказываться от вакцинопрофилактики у детей без всяких показаний. И это очень опасно не только в отношении коклюша. Например, снижение охвата вакцинации против гриппа обязательно приведёт к росту смертности от этой инфекции, это общая тенденция», — сказал собеседник.
Отметим, что прививка от коклюша входит в состав комбинированных вакцин для детей. Вакцинировать ребёнка нужно четыре раза: в 3 месяца, в 4,5 месяца, в шесть и в 18 месяцев.

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#инфекция
#заболевания
#вакцина
#россия
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Исследователи из Торонто выяснили, что диетическая кола полезнее фруктового сока
17 января 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Valerii Dekhtiarenko

Исследователи из Университета Торонто выяснили, что диетическая колы полезнее фруктового сока для детей, которые склонны к лишнему весу.
Результаты исследования приводятся в журнале JAMA Pediatrics. Ученые проанализировали более 40 исследований, которые были посвящены изучению ожирения у детей и взрослых. Участие в них принимали 45 851 ребенок и 268 095 взрослых из Северной Америки, Европы, Австралии, Южной Америки и Азии.

Выяснилось, что употребление фруктовых соков приводит к увеличению веса у детей. Соки содержат столько же сахара, сколько недиетические газированные напитки. Оказалось, что каждая порция детского сока вела к небольшому увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, а вот у взрослых существенного набора веса не происходило.

В 300 мл сока примерно 8,5 чайных ложек сахара. По мнению авторов исследования, фруктовые соки можно заменить диетической колой.

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#напитки
#дети
#ожирение
#здоровье
#диета
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На диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8,8 млрд рублей
17 января 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Бесплатную диспансеризацию в 2023 году прошли более 2,5 млн жителей Московской области. Такие данные привёл глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он также изложил планы на наступивший год.
«В 2024 году на оплату бесплатного прохождения диспансеризации взрослыми и детьми из бюджета ТФОМС Московской области планируется направить около 8,8 млрд рублей. 493,3 млн из них пойдут на проведение углублённой диспансеризации, более 5,7 млрд рублей – на проведение профилактических медосмотров», – уточнил Голубев.
Жители Московской области могут узнать о состоянии своего здоровья, пройдя бесплатную диспансеризацию. Для удобства граждан обеспечена возможность прохождения диспансеризации в вечерние часы в будни, а также в субботу.

Как отметили в региональном парламенте, в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ стоит задуматься о диспансеризации и заранее запланировать посещение врача.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье спасли 89-летнюю женщину с тяжёлой формой желчекаменной болезни
17 января 2024, 12:21

Фото: Ирина Мальцева

В Балашихе врачи спасли 89-летнюю пациентку с тяжёлой формой желчекаменной болезни. Об этом сообщил корреспондент.
Женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии с запущенной формой болезни. В ходе осмотра врачи выявили у пациентки местный перитонит и острый деструктивный холецистит, а также разрушение стенок желчного пузыря.

«Желчный пузырь вместе с камнями удалили открытым способом. Затем при контрольном рентгенологическом исследовании были выявлены камни и в общем желчном протоке. Нам на помощь пришли коллеги из Реутовской клинической больницы, которые эндоскопически удалили камни из общего желчного протока и выполнили его дренирование. Через три дня пациентка вернулась на долечивание в Балашихинскую больницу», — объяснил заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.

Стоит отметить, что на данный момент женщина выписана домой с амбулаторным наблюдением у хирурга.

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#подмосковье
#балашиха
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В Челябинске у школьника из мозга извлекли кисту с личинками паразита
17 января 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

Челябинские нейрохирурги извлекли из мозга 12-летнего школьника 12-сантиметровую кисту с личинками паразита.
URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), пишет, что мальчик мучился от головных болей, у него перекосилось лицо и появилась слабость в руках и ногах. Сообщается, что на приемах в платных клиниках мальчику не могли поставить диагноз.

Позже выяснилось, что у ребенка был эхинококкоз головного мозга, количество кист не возможно было подсчитать, а объем узла равнялся 12 см.

Нейрохирурги прооперировали школьника, а образование полностью удалили. Данный случай эхинококкоза является вторым в практике челябинского нейрохирурга Германа Сафронова, а прошлый был 30 лет назад.

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#врачи
#больница
#здоровье
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В Московской области назван топ-3 муниципалитетов по сдаче донорской крови
17 января 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево стали муниципалитетами Московской области с самым развитым донорским движением. Такие данные привела главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
«В прошлом году в трёх округах региона жители выполнили больше всего донаций. Это Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево. Их показатели превысили максимальный уровень развития донорства крови и её компонентов, озвученный Всемирной организацией здравоохранения – 31,5 донации на 1 тыс человек в год», – рассказала Аппалуп, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Также в пятёрку лидеров донорского движения вошли Дубна и Луховцы.

Врач напомнила, что в Московской области в прошедшем году заготовили свыше 76 тонн донорской крови и её компонентов, полностью обеспечив собственные потребности. Их направляют в стационары региона для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, новорождённым, больным онкологией и заболеваниями крови.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495)305-77-00.

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#московская область
#донорская кровь
#здравоохранение
#минздрав мо
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Терапевт Смирнов рассказал, как правильно подготовится к крещенским купаниям
17 января 2024, 10:17

Фото: istockphoto / blinow61

Подмосковный врач Дмитрий Смирнов рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционна крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. Врач отметил, что для неподготовленного человека купание в проруби может нанести сильный удар по иммунитету.

«Если вы решили совершить этот важный ритуал, нужно соблюдать определенные правила: в день купания нельзя употреблять спиртное, так как алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции, перед погружением в воду необходимо разогреться, также полезно растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение. Подходить к купели нужно в удобной нескользящей обуви, которая легко снимается и надевается, чтобы не поскользнуться или не переохладить ноги», — отметил терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов.

Кроме этого, чтобы не допустить серьёзного переохлаждения, погружение должно длиться не более 20-30 секунд, а после выхода с купели необходимо согреться до нормальной температуры.

Врач также подчеркнул, что людям страдающим тяжелыми сердечно‑сосудистые заболевания, перепадами давления, беременным женщинам и пожилым людям стоит воздержаться от крещенских купаний.

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#терапевт
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Женщина занялась сексом после 10 лет воздержания и оказалась в больнице
17 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Писательница и журналистка Ронни Гордон оказалась в больнице после первого за 10 лет секса.
Свой опыт она описала в колонке для издания HuffPost.

По словам Гордон, её 10-летнее воздержание не было сознательным. Сначала у неё случился развод после 13 лет брака, затем было ещё одно тяжелое расставание после 4 лет отношений.

«После всего этого я просто не могла найти вторую половинку. В конце концов я удалила анкету со всех платных сайтов знакомств и перестала пытаться с кем-то познакомиться», — пишет Гордон.
Хотя женщина и не искала близости, она случайно познакомилась с мужчиной. Но первая попытка заняться сексом оказалась мало успешной: женщина почувствовала боль, пошла кровь.

«Мы остановились и легли спать, но кровотечение не прекращалось, поэтому мы поехали в больницу», —вспоминает Гордон.
Врачи установили, что кровь появилась из-за механического повреждения стенок влагалища. Женщине сказали, что при повторной попытке секса, ситуация может повториться. Позже писательница выяснила, что её интимную проблему вызвали ранее перенесенные рак и лекарства, которые она принимала для лечения.

«Рак может остановить выработку эстрогена в яичниках, что приводит к появлению признаков, похожих на менопаузу, таких как истончение и сухость влагалища», —пишет женщина.
Но лекарства и специальные кремы, а также упражнения Кегеля вернули ей способность заниматься сексом.

Ранее сообщалось, что житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью. Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.

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#секс
#отношения
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В РФ сообщили о нехватке препарата от повторного инфаркта
«Ведомости»: в РФ дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент»
17 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Doucefleur

В российских аптеках случился дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент». Его производит американская фармкомпания Eli Lilly.
«Ведомости», ссылаясь на представителя Минздрава, сообщают, что в стране зафиксировано «снижение объемов выпуска в гражданский оборот препарата «эффиент (прасугрел)».

Причины нехватки не называют, но сообщают, что данных о прекращении поставок из Росздравнадзора не поступало. Сообщается, что препарата хватит на месяц.

Официальным дистрибьютором препарата в РФ является фирма «Сервье», которая ещё в сентябре прошлого года уведомила партнеров о том, что прекратит поставки в страну. Генеральный директор аптечного маркетплейса «Здравсити» сообщил, что планов возобновить поставки нет.

Повторным инфарктом называют острый инфаркт. Он случается в течение 28 дней после первого. По симптомам повторный инфаркт похож на первый, но специалисты выделяют несколько отличий, среди которых синюшность кожи, чувство удушья, резкое снижение давления, а также потеря сознания.

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#лекарство
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#россия
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