Доктор Мясников назвал два эффективных способа борьбы с аллергией

11 июня 2025, 14:00

Доктор Мясников: от аллергии могут спасти антигистаминные препараты или переезд

Александр Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

От аллергии могут спасти только антигистаминные препараты или переезд. Об этом заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.





По словам специалиста, современные противоаллергические средства не обладают седативным эффектом. Они делятся на четыре поколения, и самые старшие отличаются сильным седативным действием. Однако эти препараты назначаются только в случае сильной аллергической реакции. При этом антигистаминные третьего и четвертого поколений помогают от аллергии, не вызывают сонливости и практически не имеют побочных эффектов.





«Вариантов (кроме как принимать антигистаминные — ред.) все равно никаких нет. Когда у человека течет из глаз, идет струей из носа и так далее — он готов на все, лишь бы этого не было. Так что либо принимать антигистаминные, либо переезжать в другое место, чтобы избежать воздействия аллергена», — сказал Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.