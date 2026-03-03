Доктор Мясников назвал прием популярного лекарства самой частой причиной пересадки печени
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал прием популярного препарата самой частой причиной, по которой людям пересаживают печень. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По его словам, парацетамол может нанести вред печени. Неправильный приём этого препарата является одной из самых частых причин трансплантации печени. Доктор уточнил, что речь идёт именно о парацетамоле, а не об алкоголе.
Он также обратил внимание на то, что для людей с заболеваниями печени допустимая суточная доза парацетамола составляет два грамма, тогда как для здоровых людей она может достигать четырёх граммов. Мясников призвал зрителей строго соблюдать эти рекомендации, чтобы избежать опасных последствий.
