Доктор Мясников назвал прием популярного лекарства самой частой причиной пересадки печени

03 марта 2026, 17:14

Мясников назвал неправильный прием парацетамола частой причиной пересадки печени

Фото: iStock/fizkes

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал прием популярного препарата самой частой причиной, по которой людям пересаживают печень. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».