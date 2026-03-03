В Подмосковье врачи спасли женщину, которая теряла сознание от поворота головы

03 марта 2026, 14:30

Хирурги в Люберцах провели редкую операцию на сонной артерии пенсионерки

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных Люберцах врачи помогли 70-летней пациентке, которая теряла сознание из-за поворота головы. Подробности сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Длительное время пенсионерка страдала от сильных головокружений и не могла нормально ходить. Причиной недомогания оказалась редкая патология сосудов. Во время УЗИ в больнице медики обнаружили, что сонная артерия женщины практически перегибалась и складывалась при движении головы.



Специалисты успешно провели операцию и устранили проблему. Заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов отметил, что врачи удалили закрученный участок сосуда длиной пять сантиметров, после чего выпрямили артерию и вернули её на место.

«Отмечу, что при выполнении таких манипуляций хирурги должны в совершенстве владеть своими навыками и досконально знать геометрию сосудов человеческого тела», — заявил Шилов.