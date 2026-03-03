«Не на шерсть»: Аллерголог развеяла мифы об аллергии на животных

03 марта 2026, 17:00

Аллерголог Полякова: Аллергия на животных может возникать не сразу

Фото: iStock/Motortion

Аллергия на питомцев может появиться через несколько лет совместной жизни с животным. Об этом предупредила врач аллерголог-иммунолог, педиатр, детский аллерголог-иммунолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Наира Полякова.





Она уточнила, что аллергия не всегда возникает в детстве. По ее словам, иммунная система может довольно долго контактировать с аллергеном и сформировать повышенную чувствительность. Так, аллергия возникает не на шерсть, а на белки, которые содержатся в слюне, кожных чешуйках и выделениях животных.





«У кошек основным аллергеном является Fel d1, у собак — Can f1. Эти белки микроскопические, легко распространяются по воздуху, оседают на мебели, текстиле и сохраняются в помещении месяцами. Шерсть лишь переносит аллерген. Поэтому важно понимать, что «гипоаллергенных животных» не существует — это распространенный миф», — рассказала Полякова в разговоре с «Известиями».