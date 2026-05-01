Запоры и громкая музыка оказались причинами одной серьезной проблемы со здоровьем
Кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева назвала четыре неочевидных провокатора скачков артериального давления. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Врач обратила внимание на то, что привычка слушать музыку в наушниках на высокой громкости может привести к повышению артериального давления. Она объяснила, что в слуховых проходах находится множество окончаний вегетативной нервной системы, и у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям это может вызвать приступ гипертонии.
Ещё одной причиной повышенного давления Соловьева назвала запоры. Сами по себе они не вызывают скачков давления, но растяжение ампулы прямой кишки может стать рефлекторной реакцией, стимулирующей симпатическую часть вегетативной нервной системы. Это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления, отметила кардиолог.
Доктор также указала на то, что люди, носящие костюм и галстук, могут быть подвержены риску высокого давления. Тугой воротник или туго завязанный галстук могут сдавливать шею и воздействовать на каротидные синусы, которые являются частью вегетативной нервной системы в области сонных артерий. Это сдавление может рефлекторно повысить давление, предупредила врач.
Наконец, по словам Соловьевой, приступ гипертонии может возникнуть, если человек выпьет очень холодную воду или съест холодное мороженое. Это редкая рефлекторная реакция, связанная с раздражением блуждающего нерва.
