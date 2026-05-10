Врач назвал незаметно убивающую здоровье сердца привычку
Терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов предупредил о незаметно убивающей здоровье сердечно-сосудистой системы привычке. Об этом пишет «Лента.ру».
Медик подчеркнул, что длительное сидение может нанести вред сердечно-сосудистой системе. Даже если человек чувствует себя здоровым, сидячий образ жизни может негативно сказаться на состоянии сердца.
По словам Вечтомова, при длительном сидении ухудшается кровообращение, особенно в нижних конечностях. Это может привести к застою крови, повышенному риску тромбообразования и увеличению нагрузки на сердце.
Кардиолог отметил, что длительное сидение снижает активность ферментов, отвечающих за расщепление жиров. В результате может повышаться уровень «плохого» холестерина, что способствует развитию атеросклероза и его осложнений.
Малоподвижный образ жизни также ухудшает чувствительность тканей к инсулину, что может привести к развитию диабета второго типа, добавил Вечтомов. Все эти факторы увеличивают общий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт, заключил он.
