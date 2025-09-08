Достижения.рф

Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России

Врач Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России
Фото: iStock/AlexRaths

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».



Он подчеркнул, что данный препарат имеет сильные разжижающие свойства и может вызывать серьезные осложнения, такие как кровоизлияния в мозг и интенсивные внутренние кровотечения. По словам эксперта, аспирин является наиболее опасным лекарством в России, поскольку ежегодно становится причиной наибольшего числа летальных исходов.

Мясников добавил, что в некоторых странах врачи перестали назначать аспирин пациентам, у которых нет критического сужения сосудов, представляющего угрозу для жизни.

Екатерина Коршунова

