Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Он подчеркнул, что данный препарат имеет сильные разжижающие свойства и может вызывать серьезные осложнения, такие как кровоизлияния в мозг и интенсивные внутренние кровотечения. По словам эксперта, аспирин является наиболее опасным лекарством в России, поскольку ежегодно становится причиной наибольшего числа летальных исходов.
Мясников добавил, что в некоторых странах врачи перестали назначать аспирин пациентам, у которых нет критического сужения сосудов, представляющего угрозу для жизни.
