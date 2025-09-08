Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России

08 сентября 2025, 14:53

Врач Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России

Фото: iStock/AlexRaths

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».