Доктор Мясников назвал устойчивость бактерий к антибиотикам глобальной проблемой
Антибиотикорезистентность является глобальной общественной, а не индивидуальной проблемой. Об этом заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.
По его словам, нельзя применять антибиотики не по показаниям, не прекращать курс при улучшении самочувствия, а выполнять предписание врача.
«Там, где антибиотики нужны, мы без них никуда не денемся. Проблема в том, что мы часто принимаем их, когда они не нужны, либо принимаем не те антибиотики или не ту дозу. Вот это основная ошибка», — заявил Мясников Общественной Службе Новостей.
Он подчеркнул, что необходимо ввести строгий контроль за назначением антибиотиков и их продажей в аптеках. Однако и такая система может не иметь должного эффекта, заключил врач.