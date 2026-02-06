Доктор Мясников назвал устойчивость бактерий к антибиотикам глобальной проблемой

06 февраля 2026, 16:17

Александр Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

Антибиотикорезистентность является глобальной общественной, а не индивидуальной проблемой. Об этом заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.





По его словам, нельзя применять антибиотики не по показаниям, не прекращать курс при улучшении самочувствия, а выполнять предписание врача.





«Там, где антибиотики нужны, мы без них никуда не денемся. Проблема в том, что мы часто принимаем их, когда они не нужны, либо принимаем не те антибиотики или не ту дозу. Вот это основная ошибка», — заявил Мясников Общественной Службе Новостей.