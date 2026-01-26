«Повторное заражение»: Врач объяснила, почему зимой россияне чаще болеют
Врач Уланкина: Зимой после болезни организму требуется время для восстановления
Зимой организму требуется больше времени для восстановления после болезни, поэтому часто происходит повторное заражение. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
По её словам, иммунный ответ после перенесённой инфекции может формироваться не полностью из-за недостатка дневного света и длительного нахождения в помещениях с сухим воздухом. Это делает организм более восприимчивым к повторному заражению вирусами.
«Кроме того, многие инфекции зимой накладываются друг на друга. Даже если заболевание кажется "тем же самым", на самом деле повторное ухудшение самочувствия часто связано с заражением другим вирусом или бактерией», — объяснила Уланкина в беседе с Life.ru.
К повторному заболеванию может привести и преждевременное возвращение к активной жизни. Врач отметила, что люди часто переносят простуду на ногах, из-за чего организм не может восстановиться полностью, а инфекция длится дольше или переходит в осложненную форму.
Тем временем аллерголог-иммунолог клиники Atribeaute Екатерина Белова рассказала RT, что для взрослого человека болеть ОРВИ до шести раз в год нормально.
«Если вы выздоравливаете за семь — десять дней без осложнений, ваш иммунитет в порядке. Иммунологи начинают беспокоиться не из-за количества простуд, а из-за их качества», — подчеркнула иммунолог.
Она уточнила, что причинами частых простуд могут быть низкий уровень ферритина и витамина D, хронический недосып и стресс. Белова призвала обратиться к врачу, если каждая простуда заканчивается бактериальными осложнениями, а для выздоровления требуется более двух-трёх курсов антибиотиков ежегодно.