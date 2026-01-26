«Повторное заражение»: Врач объяснила, почему зимой россияне чаще болеют

26 января 2026, 13:18

Врач Уланкина: Зимой после болезни организму требуется время для восстановления

Фото: iStock/Dima Berlin

Зимой организму требуется больше времени для восстановления после болезни, поэтому часто происходит повторное заражение. Об этом предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





По её словам, иммунный ответ после перенесённой инфекции может формироваться не полностью из-за недостатка дневного света и длительного нахождения в помещениях с сухим воздухом. Это делает организм более восприимчивым к повторному заражению вирусами.





«Кроме того, многие инфекции зимой накладываются друг на друга. Даже если заболевание кажется "тем же самым", на самом деле повторное ухудшение самочувствия часто связано с заражением другим вирусом или бактерией», — объяснила Уланкина в беседе с Life.ru.

«Если вы выздоравливаете за семь — десять дней без осложнений, ваш иммунитет в порядке. Иммунологи начинают беспокоиться не из-за количества простуд, а из-за их качества», — подчеркнула иммунолог.