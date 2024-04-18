Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке

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Доктор Александр Мясников помог россиянке, упавшей в обморок в аэропорту Дубая, сообщает телеграм-канал Mash.
74-летней женщине из России стало плохо от теплового удара. Туристы третий день не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты после сильнейшего ливня.
На выложенном видео доктор Мясников оказывает лежащей на полу женщине первую помощь. Затем он следит за действиями подоспевших местных медиков, которые размещают пациентку на носилках.
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«Самолётов нет, очереди за билетами для переноса рейса – минимум на семь часов ожидания. Пассажиры авиакомпании Emirates жалуются, что им предложили лишь один ваучер на питание, которое к тому же почти закончилось, как и деньги у некоторых туристов. Им не хватает даже на воду. Сотрудников перевозчика или аэропорта на стойках нет. Рейс переносят каждый час», – информирует телеграм-канал.
На выложенном видео доктор Мясников оказывает лежащей на полу женщине первую помощь. Затем он следит за действиями подоспевших местных медиков, которые размещают пациентку на носилках.
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Лора Луганская