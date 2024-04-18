Исследование на ВИЧ с начала года прошли 700 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 700 тыс. жителей Московской области бесплатно и анонимно прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что тестирование безболезненно и занимает не более 15 минут.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по борьбе со СПИДом по адресу: Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.
С информацией о ВИЧ и СПИДе можно ознакомиться на сайте.
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«Регулярная ВИЧ-диагностика играет главную роль в контроле за распространением инфекции, так как заражение вирусом иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ были обследованы 689 тыс. человек», – уточнил главврач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин, слова которого привели в пресс-службе.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по борьбе со СПИДом по адресу: Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.
С информацией о ВИЧ и СПИДе можно ознакомиться на сайте.
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Лора Луганская