Подмосковные хирурги прооперировали пациента с увеличенной в 20 раз простатой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Можайской больницы спасли пациента с простатой, увеличенной в 20 раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступил 71-летний мужчина с жалобами на острые боли и затруднённое мочеиспускание. При обследовании у него выявили аденому предстательной железы – опухоль тканей простаты, которая сдавливала мочевой пузырь. При этом объём простаты был увеличен в 20 раз. Это грозило больному инфекцией мочевыводящих путей.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Позже мужчина был направлен в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на операцию по удалению аденомы простаты.
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«Пациенту в экстренном порядке провели троакарную цистостомию – прокол мочевого пузыря и установку цистомы. Это трубочка для вывода мочи через искусственное отверстие в области брюшной полости. Операция прошла успешно и заняла около получаса», – рассказал врач-хирург-уролог хирургического отделения Можайской больницы Роберт Огородный.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Позже мужчина был направлен в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на операцию по удалению аденомы простаты.
«Мы провели лапароскопическую операцию, во время которой, не вскрывая мочевой пузырь, получили доступ к предстательной железе и удалили увеличенную в размерах аденому простаты. Операция заняла 3,5 часа. Гистология показала, что опухоль была доброкачественной», – отметил руководитель отделения урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.
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Лора Луганская