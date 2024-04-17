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Подмосковный педиатр Котова рассказала, с какого возраста детям можно кофе

17 апреля 2024, 17:15
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Не стоит давать кофе детям моложе лет. Такой совет дала врач-педиатр, детский кардиолог, главный внештатный детский ревматолог Минздрава Московской области, заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.
«Дети часто повторяют привычки своих родителей. И если в семье у взрослых утро начинается с чашки кофе, не удивляйтесь, если ребёнок попросит такой же напиток. Однако знакомство с кофе лучше начинать с определённого возраста. Для незрелой нервной системы ребёнка «кортизоловые всплески», которые провоцирует кофеин, опасны. Поэтому не стоит давать кофе детям младше семи лет», – подчеркнула врач.
По словам Котовой, с 14-15 лет, когда гормональный шторм немного утихает, подросткам уже можно кофе в умеренных дозах. Однако важно следить за количеством кофеина. Так, в одной чашке капучино количество кофеина для подростка безопасно.


«Кофеин влияет практически на все органы и системы, включая сердечно-сосудистую, желудочно-кишечный тракт, почки. Он может вызывать головные боли и гастрит. Последствиями употребления кофеина у детей и подростков могут быть гипервозбудимость, эмоциональная нестабильность, повышенное артериальное давление и быстрая утомляемость. В больших дозах кофеин может привести к острой язве желудка, ишемии сердца, тремору и психозу», – добавила Юлия Котова.
Она отметила, что в качестве альтернативы ребёнку можно предложить какао или чай. В этих напитках тоже содержится кофеин.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, 17 апреля отмечается Международный день кофе.

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Обувь помогла выявить тромб у жительницы Луховиц
17 апреля 2024, 16:44

Фото: Istockphoto / Toa55

Обувь помогла врачам Луховицкой больницы выявить у женщины тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 70-летняя пациентка с жалобами на скачки артериального давления и кратковременные обмороки. Врачи выявили у больной в лёгочной артерии тромб, который затруднял нормальное кровообращение в лёгких и грозил летальным исходом. Как выяснилось, обуваясь, женщина наклонилась и потеряла сознание.
«Ситуация осложнилась кратковременной остановкой сердца у пациентки, но благодаря реанимации удалось восстановить сердечный ритм. Мы приняли решение о проведении тромболитической терапии – ввели пациентке препараты, растворившие тромб. Это самый эффективный способ лечения во время острого периода, если нет противопоказаний к этой терапии», – рассказала заведующая терапевтическим отделением Луховицкой больницы Юлия Бирюкова.
По её словам, правильно выбранное и своевременно начатое высокотехнологичное лечение привело к полному растворению тромба. Кровоснабжение органов и работа сердца женщины восстановились. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года трудоустроили более 120 медиков
17 апреля 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 120 медицинских специалистов пришли работать в подмосковные поликлиники и больницы с начала 2024 года благодаря программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По программе «Приведи друга» с начала года на работу в наши медучреждения вышли 124 новых медика», — уточнила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что программа «Приведи друга» пользуется наибольшей популярностью у участковых терапевтов и педиатров, хирургов, а также у фельдшеров и медицинских сестёр.

Программа предусматривает премию для медицинского специалиста, если он поспособствовал поступлению на работу в свою организацию врача, медсестры или фельдшера. Премия за трудоустройство врача составляет 50 тысяч рублей, среднего медицинского специалиста — 25 тысяч рублей.

Премия выплачивается в два этапа: первая половина — при зачислении нового сотрудника на работу, вторая — после того, как он проработает три месяца. Новый сотрудник должен быть зачислен на полную ставку и в течение шести месяцев до этого не работать подмосковных медучреждениях.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
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Жители Подмосковья оформили с начала года онлайн 70 тысяч справок
17 апреля 2024, 12:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года оформили в онлайн-режиме около 70 тысяч справок. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В регионе в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно получить онлайн девять видов медицинских справок.
«Перевод справок в цифровой вид необходим, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику. Кроме того, такой документ всегда будет под рукой и не потеряется, так как он хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». Всего с начала года было оформлено почти 70 тысяч медицинских справок», – отметил Сапанюк.
По её словам, самый популярный сервис – выписка из амбулаторной карты.

Получить справки онлайн можно на региональном портале «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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#минздрав мо
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В Балашихе начали делать сложные урологические операции детям
17 апреля 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы начали выполнять детям технически сложные урологические операции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение детской хирургии филиала № 2 больницы поступил 10-летний мальчик с жалобами на трудности при мочеиспускании и боли в животе, которые беспокоили его около недели. У ребёнка выявили порок развития полового органа, а также сужение мочеиспускательного отверстия.

Врачи отметили, что, пока ребёнок был маленьким, его ничто не беспокоило. Однако в процессе роста суженое мочевыделительное отверстие перестало справляться с выделяемым организмом объёмом мочи.
«Благодаря большому опыту наших урологов мы провели маленькому пациенту полноценное лечение, выполнив его одноэтапно в условиях обычного детского хирургического отделения. Ему устранили сужение мочевыделительного отверстия и сформировали несуществующий отрезок мочеиспускательного канала из собственных тканей», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.
Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, поскольку кожные лоскуты и тончайший шовный материал невозможно было увидеть без индивидуальной оптики. Сейчас школьник чувствует себя хорошо и уже выписан.

Как отметили в министерстве, проведение таких хирургических вмешательств в Балашихинской больнице стало возможным благодаря опыту и высокому профессионализму врачей.

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#медицина
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Путин назвал высоким риск распространения новых эпидемий в мире
17 апреля 2024, 10:52

Фото: iStock/ismagilov

Президент России Владимир Путин оценил риск распространения новых мировых эпидемий. Свой прогноз он представил в ходе приветствия с участниками конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
Глава государства отметил, что риск распространения инфекций крайне высок. Самой уязвимой является Африка, где необходимо наращивать медицинский, научный и технологический потенциал для защиты населения от инфекционных заболеваний.

Путин подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с другими государствами в области здравоохранения и защиты от инфекций.

Ранее президент отмечал, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения и распространения новых эпидемий. Для этого необходимо иметь достойную научную и технологическую базу, инфраструктуры и всё необходимое оборудование.

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Врач раскрыла, как часто можно есть вредную еду
Диетолог Казачкова посоветовала есть сладости не чаще одного раза в две недели
17 апреля 2024, 05:44

Фото: istock / Mizina

Эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова заявила, что допустимо употреблять вредную пищу не чаще одного раза в две недели, соблюдая общую калорийность. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
Врач отметила, что излишние потребление сахара, соли и жирного мяса не приносит пользу здоровью, а провоцирует появление отеков и лишнего веса, а также вредит печени. При этом, как считает Казачкова, изредка можно съесть что-то вредное.

«Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж», — порекомендовала диетолог.
Диетолог также обратила внимание, что негативный эффект от сладостей и фастфуда можно значительно снизить, если добавить в рацион много зелени, овощей и фруктов на постоянной основе.

Она пояснила, что клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, абсорбирует трансжиры и позитивно влияет на микрофлору кишечника, тем самым помогая пищеварению и ЖКТ.

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В НИКИ детства запустили прибор, способный оценить иммунитет ребёнка
16 апреля 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В лаборатории НИКИ детства запустили в эксплуатацию проточный цитометр, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. С помощью этого прибора можно оценить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния детей.
Как пояснили в министерстве, именно клетки лимфоциты во многом обеспечивают работу иммунной системы. Они узнают о наличии возбудителя, запускают выработку антител и хранят память об уже известных организму патогенах. Слаженная работа клеток иммунной системы обеспечивает комплексную защиту от инфекций.
«С помощью проточного цитометра оценивается клеточное звено иммунитета. Этот метод позволяет увидеть разные популяции лимфоцитов- например, Т-клетки, В-клетки, натуральные клетки-киллеры, и оценить их количество. Также с его помощью можно судить об их функциональном состоянии и о том, насколько они способны защитить организм в случае болезни», – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НИКИ детства Анастасия Лебедева.
Для исследования необходима венозная кровь. Анализ нужен пациентам с подозрением на нарушения иммунной системы. Полученные результаты врач оценивает вместе с клиническими данными и результатами других лабораторных тестов.

В Минздраве добавили, что через руки сотрудников клинико-диагностической лаборатории НИКИ детства проходит более 500 пробирок крови в день.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#дети
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#московская область
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Потерявшая четыре беременности женщина родила в МОНИИАГ здорового мальчика
16 апреля 2024, 19:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского помогли стать матерью 38-летней женщине, потерявшей четыре беременности подряд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в МОНИАГ с диагностированным ранее привычным невынашиванием беременности. Шесть лет её преследовали неудачи в желании стать мамой. Первая беременность закончилась выкидышем на раннем сроке, другая осложнилась воспалительными заболеваниями и укорочением шейки матки. Затем была неразвивающаяся беременность, а последняя закончилась самопроизвольным абортом.
«При привычном невынашивании нет симптомов выкидыша или преждевременных родов – схваткообразных болей внизу живота и кровянистых выделений. Из-за отсутствия ранних симптомов женщины часто поздно обращаются за медицинской помощью, когда оказать её уже невозможно. Поэтому любой беременной крайне важно вовремя посещать врача акушера-гинеколога и проходить необходимые обследования», – предупредила научный сотрудник института Мария Игнатьева.
До беременности пациентке провели в МОНИИАГ операцию по наложению шва на перешеек матки лапароскопическим доступом. Такое вмешательство позволяет предотвратить преждевременные роды. За 15 лет в институте было проведено более 300 подобных вмешательств.
«Через некоторое время наступила беременность. Благодаря операции и соблюдению пациенткой всех рекомендаций нам удалось продлить её до положенного срока. В результате на свет появился здоровый мальчик весом почти 3 кг и ростом 50 см. Родоразрешение проводилось методом кесарева сечения», – рассказала руководитель акушерского отделения, в котором прошли роды, Екатерина Ефимкова.
Сейчас женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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#здравоохранение
#роды
#беременность
#новорождённые
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#младенец
#акушерство
#гинеколог
#подмосковье
#московская область
#здоровье
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Названы простейшие способы справится с сонным параличом
Врач Полуэктов рекомендовал ложится вовремя и не спать на спине
16 апреля 2024, 19:49

Фото: iStock/AndreyPopov

Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов заявил, что избежать сонного паралича можно с помощью своевременного отхода ко сну, а также избегание позы сна на спине.
Он пояснил, что сонный паралич является своеобразным физиологическим сбоем, который провоцируется нарушением режима сна и неправильной позой.

«Это сбой естественного физиологического механизма. Когда наш сон в норме, мы спим и видим сны, мы не демонстрируем содержание наших сновидений, потому что существует естественный механизм, который подавляет мышечную активность в этой фазе сна», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.

Ранее сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявлял, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.

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#сомнолог
#здоровье
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