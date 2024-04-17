Подмосковный педиатр Котова рассказала, с какого возраста детям можно кофе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Не стоит давать кофе детям моложе лет. Такой совет дала врач-педиатр, детский кардиолог, главный внештатный детский ревматолог Минздрава Московской области, заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.
«Дети часто повторяют привычки своих родителей. И если в семье у взрослых утро начинается с чашки кофе, не удивляйтесь, если ребёнок попросит такой же напиток. Однако знакомство с кофе лучше начинать с определённого возраста. Для незрелой нервной системы ребёнка «кортизоловые всплески», которые провоцирует кофеин, опасны. Поэтому не стоит давать кофе детям младше семи лет», – подчеркнула врач.По словам Котовой, с 14-15 лет, когда гормональный шторм немного утихает, подросткам уже можно кофе в умеренных дозах. Однако важно следить за количеством кофеина. Так, в одной чашке капучино количество кофеина для подростка безопасно.
«Кофеин влияет практически на все органы и системы, включая сердечно-сосудистую, желудочно-кишечный тракт, почки. Он может вызывать головные боли и гастрит. Последствиями употребления кофеина у детей и подростков могут быть гипервозбудимость, эмоциональная нестабильность, повышенное артериальное давление и быстрая утомляемость. В больших дозах кофеин может привести к острой язве желудка, ишемии сердца, тремору и психозу», – добавила Юлия Котова.Она отметила, что в качестве альтернативы ребёнку можно предложить какао или чай. В этих напитках тоже содержится кофеин.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, 17 апреля отмечается Международный день кофе.
Читайте также:
Обувь помогла выявить тромб у жительницы Луховиц
В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года трудоустроили более 120 медиков
Жители Подмосковья оформили с начала года онлайн 70 тысяч справок
Лора Луганская