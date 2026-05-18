Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» не игнорировать два симптома, которые кажутся безобидными.
Эксперт отметил, что многие не обращают внимания на своё плохое самочувствие и пытаются справиться с ним самостоятельно, не обращаясь к врачам. Он подчеркнул, что при появлении боли в груди необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.
Доктор пояснил, что любую боль в груди следует рассматривать как сердечную, пока не будет доказано обратное. Ещё одним симптомом, который нельзя игнорировать, Мясников назвал одышку. По его словам, в некоторых случаях она может быть единственным признаком инфаркта.
