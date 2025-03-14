Эксперт перечислила продукты, которые необходимо есть весной

Весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу. Об этом заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, полезными антимикробными свойства также обладает сельдерей.