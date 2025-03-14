Эксперт перечислила продукты, которые необходимо есть весной

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Весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу. Об этом заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, полезными антимикробными свойства также обладает сельдерей.
«А молодой картофель, богатый витаминами C и B6, весной помогает восстанавливать силы и повышает уровень энергии, запекать его лучше с кожурой. Эти продукты не только поддерживают здоровье, но и являются естественным источником антиоксидантов, которые помогают бороться с усталостью и недостатком энергии после зимы», — посоветовала эксперт в беседе с RT.В свою очередь заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько рассказала, как прикус влияет на пищеварение и как можно его исправить. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что из-за неправильного прикуса пища часто недостаточно пережевывается, что приводит к дополнительной нагрузке на желудок, поджелудочную железу и кишечник. Крупные куски пищи хуже продвигаются по ЖКТ, провоцируя вздутие, боли и проблемы со стулам.
«Ортодонт заявила, что исправление прикуса не только улучшает эстетику лица, но и помогает восстановить полноценную работу пищеварительной системы. Современные методы лечения, такие как элайнеры, позволяют корректировать прикус максимально комфортно», — пишет издание.Читайте также:
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