Нутрициолог рассказал о вреде цельнозернового хлеба и молока

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Цельнозерновой хлеб вреден для людей с непереносимостью глютена, а молоко — для тех, кто не переносит лактозу. Об этом заявил тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий. По его словам, не лучшим выбором будут свежевыжатые соки, которые представляют собой лишь сахар, так как в них разрушены полезные пищевые волокна.
«Современная пшеница, генетически модифицированная для увеличения урожайности, менее питательна и может вызывать различные воспаления, повышать уровень холестерина и не подходит людям с непереносимостью глютена. <…> Молоко также может быть вредным из-за содержания лактозы, которая плохо усваивается у многих людей, и наличия гормонов, добавляемых при производстве», — рассказал тренер в беседе с «Известиями».В то же время руководитель научных коммуникаций Genotek, биолог Екатерина Суркова назвала гены, которые отвечают за набор лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что существуют гены, которые напрямую связаны с регуляцией аппетита, метаболизмом и накоплением жира. К примеру, по ее словам, вариации в гене FTO могут влиять на ожирение через аппетит и пищевое поведение.
«Ген PPARG регулирует процессы дифференцировки адипоцитов (жировых клеток) и влияет на чувствительность к инсулину. Полиморфизмы в этом гене могут повышать риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет второго типа», — поделилась биолог.Читайте также:
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