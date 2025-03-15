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Нутрициолог рассказал о вреде цельнозернового хлеба и молока

Тренер Опальницкий: цельнозерновой хлеб вреден людям с непереносимостью глютена
Фото: iStock/Arx0nt

Фото: iStock/Arx0nt

Цельнозерновой хлеб вреден для людей с непереносимостью глютена, а молоко — для тех, кто не переносит лактозу. Об этом заявил тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий. По его словам, не лучшим выбором будут свежевыжатые соки, которые представляют собой лишь сахар, так как в них разрушены полезные пищевые волокна.
«Современная пшеница, генетически модифицированная для увеличения урожайности, менее питательна и может вызывать различные воспаления, повышать уровень холестерина и не подходит людям с непереносимостью глютена. <…> Молоко также может быть вредным из-за содержания лактозы, которая плохо усваивается у многих людей, и наличия гормонов, добавляемых при производстве», — рассказал тренер в беседе с «Известиями».
В то же время руководитель научных коммуникаций Genotek, биолог Екатерина Суркова назвала гены, которые отвечают за набор лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что существуют гены, которые напрямую связаны с регуляцией аппетита, метаболизмом и накоплением жира. К примеру, по ее словам, вариации в гене FTO могут влиять на ожирение через аппетит и пищевое поведение.
«Ген PPARG регулирует процессы дифференцировки адипоцитов (жировых клеток) и влияет на чувствительность к инсулину. Полиморфизмы в этом гене могут повышать риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет второго типа», — поделилась биолог.
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Иммунолог дала совет, как укрепить организм весной и не заболеть
Иммунолог Ярцева: для укрепления организма весной важен здоровый сон и зарядка
14 марта 2025, 23:58

Фото: iStock/Drazen Zigic

Для того, чтобы укрепить организм весной и не заболеть, важен здоровый сон, прием витаминов, разнообразный рацион, включающий фрукты и регулярное движение. Об этом заявил врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, не будет лишней и ежедневная зарядка.
«Сейчас стандартный сезон третьей волны гриппа. Он у нас всегда примерно в три волны протекает: ноябрь, вторая половина января и начало марта. И ОРВИ в сезон перепадов погоды распространяется», — поделилась врач в беседе с RT.
В свою очередь врач-диетолог Павел Ивакин рассказал, как правильно осуществлять детокс организма. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что ключевой для этого компонент — здоровая микрофлора кишечника, которую нужно поддерживать правильным питанием и пребиотиками. Он подчеркнул, что в рационе обязательно должны присутствовать кисломолочные и квашеные продукты.
«Сельдерей, брокколи, кольраби, авокадо, зеленый чай и другие продукты, безусловно, полезны и обладают многими, в том числе детоксицирующими свойствами. Но ведь они не потеряют их и в обычном здоровом питании. А концентрация всего самого полезного в короткое время далеко не всегда приносит пользу. Все перечисленные продукты надо принимать умеренно», — отметил диетолог.
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«Ласковый убийца»: врач объяснила, чем опасен гепатит C
Врач Шевченко: гепатитом C можно заразиться через кровь и биологоческие жидкости
14 марта 2025, 23:52

Фото: iStock/anyaivanova

Гепатитом C можно заразиться через кровь и другие биологические жидкости, опасность представляет даже нанесение татуировки в салоне, где не стерилизуют инструменты. Об этом заявила замдиректора сети детских медцентров «Забота» Марина Шевченко.
По ее словам, для диагностики заболевания достаточно сдать анализ крови и дождаться результата исследования.
«Мы всегда стараемся объяснить нашим пациентам, что такие меры предосторожности, как использование одноразовых инструментов и избегание незащищенных половых контактов, могут существенно снизить риск заражения. <…> Мы всегда предупреждаем: регулярные процедуры, где нарушается целостность кожных покровов и слизистой, таят в себе серьезные риски. Можно пренебречь правилами на минуту, а расплачиваться годами», — поделилась специалист в беседе с RuNews24.ru.
Врач также подчеркнула, что от гепатита C, в отличие от гепатитов A и B, не существует вакцины. Заражения «ласковым убийцей», добавила врач, можно избежать благодаря регулярной диагностике, обращениям к врачу при появлении первых симптомов, профосмотрам и диспансеризации.

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#психиатр
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Эксперт перечислила продукты, которые необходимо есть весной
Эксперт Лялина: весной нужно есть шпинат, чеснок, руколу и молодой картофель
14 марта 2025, 23:36

Фото: iStock/nensuria

Весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу. Об этом заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, полезными антимикробными свойства также обладает сельдерей.
«А молодой картофель, богатый витаминами C и B6, весной помогает восстанавливать силы и повышает уровень энергии, запекать его лучше с кожурой. Эти продукты не только поддерживают здоровье, но и являются естественным источником антиоксидантов, которые помогают бороться с усталостью и недостатком энергии после зимы», — посоветовала эксперт в беседе с RT.
В свою очередь заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько рассказала, как прикус влияет на пищеварение и как можно его исправить. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что из-за неправильного прикуса пища часто недостаточно пережевывается, что приводит к дополнительной нагрузке на желудок, поджелудочную железу и кишечник. Крупные куски пищи хуже продвигаются по ЖКТ, провоцируя вздутие, боли и проблемы со стулам.
«Ортодонт заявила, что исправление прикуса не только улучшает эстетику лица, но и помогает восстановить полноценную работу пищеварительной системы. Современные методы лечения, такие как элайнеры, позволяют корректировать прикус максимально комфортно», — пишет издание.
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Психиатр назвала главные причины психических расстройств
Врач Тявокина: причинами расстройств психики являются стресс, травмы и наркотики
14 марта 2025, 11:53

Фото: iStock/sqback

Главными причинами психических расстройств являются стресс, травмы головы, отравления, инфекции и наркотики. Об этом заявила заведующая соматопсихиатрическим отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Елена Тявокина. По ее словам, также не менее 10% составляют пациенты, перенесшие инфаркты, инсульты и пневмонии, которые привели к гипоксии.
«К сожалению, наша жизнь полна стрессами, не последнюю роль в этом играют роль урбанистические моменты, насыщенное, а порой и агрессивное информационное поле, интенсивно происходят процессы социокультурной трансформации, катастрофа философских смыслов. Психику человека нарушают травмы, отравления, инфекции, изменения в тканях и органах, вызванных физическими заболеваниями», — поделилась врач в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь клинический медицинский психолог Татьяна Мермпольская рассказала, как правильно выстраивать здоровые отношения невестки со свекровью. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что в этом вопросе нельзя допускать дружеских отношений, важно сохранять личные границы, потому что свекровь всегда будет оставаться, в первую очередь, мамой мужа.
«Если отношения с семьей мужа будут очень близкими, начнутся конфликты, поэтому не нужно слишком сближаться с ними, любовь на расстоянии в этом случае — залог хороших отношений. А сближение с родственниками мужа допустимо лишь в определенные моменты: во время общих семейных праздников, торжеств, дней рождения или других общих мероприятий», — пояснила она.
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«Только дефицит калорий»: Эндокринолог оценила диету с отказом от фруктов
Эндокринолог Балашова: худеть можно только при дефиците калорий
13 марта 2025, 16:39

Фото: iStock/RossHelen

Дефицит калорий является обязательным условием для похудения, а достичь его можно разными путями — отказом от жирного, фруктов, углеводов. Об этом заявила врач-эндокринолог Наталья Балашова, комментируя решение актера Станислава Садальского полностью отказаться от фруктов ради похудения. По ее словам, ключевым все равно остается дефицит калорий.
«Вопрос в мере и в количестве. Если у людей избыточный вес, особенно если у людей высокий уровень сахара в крови, сахарный диабет, не рекомендованы фрукты с низким содержанием клетчатки, с высоким содержанием сахара — те, которые будут быстро усваиваться и быстро повышать уровень глюкозы в крови», — отметила врач в беседе с Pravda.Ru.
Вместе с тем врач-эндокринолог Юлия Катхурия объяснила, действительно искусственный подсластитель аспартам является опасным, как говорит новое исследование. В разговоре с «Газетой.Ru» медик указала, что по этому исследованию не было никаких подтверждающих заявлений со стороны официальных ведомств в области здравоохранения.
«Кроме того, безопасность аспартама изучалась десятилетиями, и большинство регуляторов, включая ВОЗ, FDA и EFSA, признают его безопасным в допустимых дозах. Поэтому нет веских доказательств, требующих отказа от продуктов с аспартамом. Его по-прежнему рекомендуют употреблять в количестве 40 мг на 1 кг массы тела в сутки», — отмечает издание.
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