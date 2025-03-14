Иммунолог дала совет, как укрепить организм весной и не заболеть

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Для того, чтобы укрепить организм весной и не заболеть, важен здоровый сон, прием витаминов, разнообразный рацион, включающий фрукты и регулярное движение. Об этом заявил врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, не будет лишней и ежедневная зарядка.
«Сейчас стандартный сезон третьей волны гриппа. Он у нас всегда примерно в три волны протекает: ноябрь, вторая половина января и начало марта. И ОРВИ в сезон перепадов погоды распространяется», — поделилась врач в беседе с RT.В свою очередь врач-диетолог Павел Ивакин рассказал, как правильно осуществлять детокс организма. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что ключевой для этого компонент — здоровая микрофлора кишечника, которую нужно поддерживать правильным питанием и пребиотиками. Он подчеркнул, что в рационе обязательно должны присутствовать кисломолочные и квашеные продукты.
«Сельдерей, брокколи, кольраби, авокадо, зеленый чай и другие продукты, безусловно, полезны и обладают многими, в том числе детоксицирующими свойствами. Но ведь они не потеряют их и в обычном здоровом питании. А концентрация всего самого полезного в короткое время далеко не всегда приносит пользу. Все перечисленные продукты надо принимать умеренно», — отметил диетолог.Читайте также:
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