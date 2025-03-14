Иммунолог дала совет, как укрепить организм весной и не заболеть

Цельнозерновой хлеб вреден для людей с непереносимостью глютена, а молоко — для тех, кто не переносит лактозу. Об этом заявил тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий. По его словам, не лучшим выбором будут свежевыжатые соки, которые представляют собой лишь сахар, так как в них разрушены полезные пищевые волокна.