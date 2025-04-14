Доктор Мясников советует при укусе клеща сразу начинать принимать антибиотики

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что укусы клещей, сезон которых как раз начинается в России, способны вызывать борреллиоз, известный также как болезнь Лайма. Защитой от этого могут послужить антибиотики.
В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал о том, что при укусе клеща следует сразу обезопасить себя от возможной инфекции. Это можно сделать, незамедлительно начав прием антибиотиков.
По мнению Мясникова, возникшее на месте укуса красное пятно может говорить о заражении боррелиозом. В этой ситуации следует сразу начать пить антибиотик, не дожидаясь результатов анализов.
Весной и летом люди проводят много времени на природе и могут подвергнуться нападению клеща в лесу, парке, на дачном участке. Важно серьезно относиться к этом проблеме, она может нанести большой вред здоровью. Через укус клеща передаются клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлизиоз, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка.
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По мнению Мясникова, возникшее на месте укуса красное пятно может говорить о заражении боррелиозом. В этой ситуации следует сразу начать пить антибиотик, не дожидаясь результатов анализов.
«Анализ становится положительным только через одну-две недели. А вам надо начать лечение не позже, чем через 72 часа после заражения», — пояснил врач.
Весной и летом люди проводят много времени на природе и могут подвергнуться нападению клеща в лесу, парке, на дачном участке. Важно серьезно относиться к этом проблеме, она может нанести большой вред здоровью. Через укус клеща передаются клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлизиоз, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка.
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Александр Бойцов