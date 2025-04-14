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Доктор Мясников советует при укусе клеща сразу начинать принимать антибиотики

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Известный врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что укусы клещей, сезон которых как раз начинается в России, способны вызывать борреллиоз, известный также как болезнь Лайма. Защитой от этого могут послужить антибиотики.
В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал о том, что при укусе клеща следует сразу обезопасить себя от возможной инфекции. Это можно сделать, незамедлительно начав прием антибиотиков.

По мнению Мясникова, возникшее на месте укуса красное пятно может говорить о заражении боррелиозом. В этой ситуации следует сразу начать пить антибиотик, не дожидаясь результатов анализов.

«Анализ становится положительным только через одну-две недели. А вам надо начать лечение не позже, чем через 72 часа после заражения», — пояснил врач.

Весной и летом люди проводят много времени на природе и могут подвергнуться нападению клеща в лесу, парке, на дачном участке. Важно серьезно относиться к этом проблеме, она может нанести большой вред здоровью. Через укус клеща передаются клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлизиоз, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка.

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Очки или линзы: Окулист рассказала, как не испортить глаза
Окулист Павлова: сон в линзах может привести к гипоксии и воспалению
14 апреля 2025, 10:56

Фото: iStock/dragana991

Самая распространенная проблема со зрением у современных людей — близорукость. Ей страдает в среднем каждый четвертый житель Земли (25%). И сейчас на смену привычным очкам пришли оптические линзы. Однако про их безопасность ходит много сомнений и слухов.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» заявила, что выбор между линзами и очками зависит от индивидуальных предпочтений и ситуации.

«Очки — это более безопасный вариант, так как они не контактируют с глазной поверхностью и не создают риска инфекций. Однако они могут ограничивать поле зрения, запотевать, мешать при занятиях спортом или активном отдыхе. Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода. Если соблюдать все рекомендации врача и правила гигиены, контактные линзы — это удобное и безопасное средство коррекции зрения», — объяснила эксперт.

Говоря про сон в контактных линзах, Павлова подчеркнула опасность для глаз, потому что линза ограничивает доступ кислорода к роговице, что может привести к гипоксии и воспалению.

«В условиях сна глазные движения замедляются, а слезная пленка не обновляется так активно, как при бодрствовании. Это создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и может вызвать инфекцию. Даже если линзы сделаны из силикон-гидрогеля, который обеспечивает лучшую кислородопроницаемость, длительное ношение в период сна повышает риск осложнений. Поэтому важно снимать линзы перед сном, а если необходимо носить их в течение ночи, то следует использовать специально разработанные для этого линзы», — отметила врач.

По рекомендациям Татьяны Павловой перед ношением линз или очков необходимо проконсультироваться с врачом.

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Стоматолог развеяла распространенный миф о пользе кальция для зубов
Стоматолог Корнилина: кальций не укрепляет зубную эмаль, но полезен для костей
12 апреля 2025, 21:16

Фото: iStock/SbytovaMN

Прием кальций не поможет укрепить зубную эмаль вопреки распространенному мнению, но полезен для костей. Об этом заявила главврач научно-клинического центра EUROKAPPA Ирина Корнилина. По ее словам, прочность зубов определяется генетикой и закладывается еще в детстве.
«У взрослых людей употребление кальция уже не оказывает на эмаль воздействия. Некоторые исследования показывают, что кальциевые добавки могут снижать риск потери зубов у пожилых людей. <…> Однако эти данные требуют дальнейших подтверждений», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.
В то же время врач-эндокринолог клиники «Медицина» Наталия Тананкина назвала оптимальный темп сброса лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что наиболее предпочтительно сбрасывать от 0,5 до 1 килограмма в неделю. Слишком быстрое похудение, подчеркнула врач, могут привести к нарушению обмена веществ, потере мышечной массы и проблемам со здоровьем.
«Чтобы худеть безопасно и эффективно, важно следовать нескольким правилам. Начните с небольшого сокращения калорий — например, уменьшите ежедневный рацион на 500 ккал, чтобы терять в неделю примерно 0,5—1 кг. При этом следите, чтобы питание было разнообразным», — поделилась доктор.
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#медицина
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Психотерапевт рассказал, как уйти от мужчины-абьюзера
Эксперт Лунюшин: нужно решить причину абьюзивных отношений, чтобы покинуть их
12 апреля 2025, 20:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Чтобы уйти от мужчины-абьюзера, нужно найти причины, по которым такие отношения стали предпочтительными, а после разобраться с ними. Об этом рассказал психолог высшей категории, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, причины могут быть разными: материальная или моральная зависимость, боязнь одиночества и ненужности, которую часто подпитывают абьюзеры, а также синдром жертвы.
«Есть люди, которым необходимо постоянно быть жертвами. Как правило, это детско-родительский сценарий, который научен от родителей. Самое интересное, что даже если эти люди прекращают отношения с абъюзером, то в итоге они ищут такого же, а то еще и хуже абьюзера. Сценарий повторяется, так как люди испытывают внутреннюю потребность быть жертвой, от кого-то страдать», — поделился эксперт.
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Невролог раскрыл, чем чревата работа в ночные смены
Невролог Мальцев: работа в ночные смены грозит инфарктами и онкологиями
12 апреля 2025, 16:23

Фото: iStock/kieferpix

Постоянная работа в ночные смены чревата серьезными последствиями для здоровья, человеку могут грозить даже инфаркты и онкологические заболевания. Об этом заявил врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев. По его словам, такой график нарушает выработку мелатонина и кортизола, что приводит к проблемам с иммунитетом, регенерацией и стрессоустойчивостью.
«Если это длится годами, то снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск рака молочной железы и простаты. Хроническое недосыпание и ночное одиночество ослабляют иммунитет, увеличивая восприимчивость к инфекциям и замедляя восстановление после болезней. У женщин возможны нарушения менструального цикла, осложнения беременности», — пояснил врач в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская поделилась главными правилами для крепкого и здорового сна. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что для этого нужно создавать расслабляющую атмосферу — прохладу, влажность не менее 45% и полную темноту. К тому же, подчеркнула она, за час-два перед сном нужно отказаться от любых гаджетов.
«За пять-шесть часов до сна не следует есть сладкое, пить кофе, черный и зеленый чай, так как сахар и кофеин повышают возбудимость нервной системы. Алкоголь может вызвать снотворный эффект, однако качество сна он нарушает, может привести к частым пробуждениям, поэтому пить алкогольные напитки «для лучшего сна» также не рекомендуется», — обратила внимание невролог.
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Международный авиаузел Шереметьево признали аэропортом года
11 апреля 2025, 19:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Расположенный в Химках международный авиаузел Шереметьево назвали лучшим аэропортом страны. По итогам 2024 года воздушная гавань стала лауреатом 28-й Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирёва «Крылья России», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победу присудили в номинации «Аэропорт года». Шереметьево – крупнейший международный аэропорт России по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. Это единственная в стране воздушная гавань с тремя взлётно-посадочными полосами и мостовым переходом для воздушных судов.
«Авиаузел лидирует в сфере цифровизации сервиса, развитии комплексной системы безопасности полётов. Особое внимание уделяют расширению спектра услуг для разных категорий пассажиров – развитию безбарьерной среды, инфраструктуре для пассажиров с детьми и деловых путешественников. Благодаря внедрению ИТ-решений Шереметьево сохраняет лидерство по пунктуальности полётов, уровню безопасности, качеству обслуживания», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

По итогам 2023 года аэропорт тоже стал лауреатом Национальной премии «Крылья России». Кроме того, он был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024».

Национальную авиационную премию «Крылья России» имени Евгения Чибирёва учредили в 1996 году. Ею поощряются лучшие авиакомпании и аэропорты.

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