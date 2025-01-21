Долгопрудненские хирурги извлекли из колена пациента осколок металла

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные травматологи-ортопеды извлекли из коленного сустава пациента металлический осколок. Об этом сообщили в Долгопрудненскаой центральной городской больнице.
В приёмное отделение обратился 36-летний местный житель, три недели назад получивший травму ноги. К врачу он пришёл не сразу, а лишь из-за нарастания симптомов. Передвигаться больному уже было трудно – колено отекло и болело.
Уже на следующий день пациент начал наступать на ногу и сам ходить. А ещё через несколько дней он покинул стационар на своих ногах и без болей.
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«Осмотр травматолога и компьютерная томография выявили инородное тело – металлический осколок, застрявший в коленном суставе. Это грозило дальнейшим воспалением, утратой способности сгибать ногу и открытой операцией большого объёма с долгим восстановлением. Врачи срочно выполнили пациенту артроскопическую операцию: через небольшие разрезы с помощью артроскопа добрались до инородного тела и извлекли его», – отметили в больнице.
Уже на следующий день пациент начал наступать на ногу и сам ходить. А ещё через несколько дней он покинул стационар на своих ногах и без болей.
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Лора Луганская