Долгопрудненские хирурги извлекли из колена пациента осколок металла

Особенной водки, которая не вызывает похмелья, не существует, а новости о ее появлении — изощренный маркетинг. Об этом заявил врач-нарколог Василий Шуров, подчеркнув, что весь алкоголь перерабатывает печень и его переизбыток неизбежно ведет к отравлению.