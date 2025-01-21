В Видном врачи поставили на ноги 97-летнюю женщину с переломом бедра

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Женщине 97 лет со сложным переломом левого бедра вернули возможность ходить врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в левом тазобедренном суставе после падения в ванной. Диагностика выявила закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением. Ситуация осложнялась сопутствующими болезнями пациентки: ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, гипертонией и перенесёнными ранее инсультами», — говорится в сообщении.Пациентке предложили сделать операцию по остеосинтезу бедренной кости. Женщина посоветовалась с родными и согласилась.
«Мы поставили перед собой задачу успеть сделать все за 30 минут, чтобы свести к минимуму интра- и послеоперационные риски. Благодаря сплоченной работе операционной бригады и малоинвазивному методу вмешательства кровопотеря была минимальной. Уже на следующий день пациентка начала двигаться в пределах постели, а через два дня самостоятельно передвигалась с помощью ходунков», — рассказал врач-травматолог Джемал Узоян.После операции пациентка прошла курс физиотерапии. Сейчас её выписали на амбулаторное лечение. Уже через несколько месяцев она сможет ходить самостоятельно — без ходунков и костылей.
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