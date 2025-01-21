Профосмотры в Московской области за год прошли около 1,4 млн детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Профилактические осмотры в Подмосковье в прошлом году прошли около 1,4 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Дети всех возрастов, проживающие в Московской области, могут пройти профосмотр в поликлинике или образовательном учреждении. Он позволяет уточнить группу здоровья, выявить патологии, заболевания и риски их развития.
Как отметили в министерстве, данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.
Читайте также:
В Видном врачи поставили на ноги 97-летнюю женщину с переломом бедра
Ногинские врачи спасли пациента с большой кровопотерей из-за ножевого ранения
В Подмосковье увеличивают доступность медпомощи населению
«Дети могут пройти осмотр не только в поликлинике, но и в школе или детсаду. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение. Всего в 2024 году профосмотры в регионе прошли почти 1,4 млн детей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.
Читайте также:
В Видном врачи поставили на ноги 97-летнюю женщину с переломом бедра
Ногинские врачи спасли пациента с большой кровопотерей из-за ножевого ранения
В Подмосковье увеличивают доступность медпомощи населению
Лора Луганская