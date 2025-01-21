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Профосмотры в Московской области за год прошли около 1,4 млн детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Профилактические осмотры в Подмосковье в прошлом году прошли около 1,4 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Дети всех возрастов, проживающие в Московской области, могут пройти профосмотр в поликлинике или образовательном учреждении. Он позволяет уточнить группу здоровья, выявить патологии, заболевания и риски их развития.
«Дети могут пройти осмотр не только в поликлинике, но и в школе или детсаду. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение. Всего в 2024 году профосмотры в регионе прошли почти 1,4 млн детей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.


Как отметили в министерстве, данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

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#максим забелин
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#дети
#подмосковье
#московская область
В больницах Московской области запустили в работу ещё два рентген-аппарата
21 января 2025, 15:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новые рентген-аппараты начали работ в филиале №2 Балашихинской больницы и отделении противотуберкулёзного диспансера Ногинской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Залог успешного лечения, прежде всего, в точной и качественной диагностике. В январе заработали новые цифровые маммографы в Дмитровской и Орехово-Зуевской больницах. В Балашихинской и Ногинской больницах установлены новые рентген-аппараты вместо уже не отвечавших современным требованиям. Всего на закупку нового оборудования было направлено около 60 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Направление на исследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или позвонить по телефону 122.

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Профосмотры в Московской области за год прошли около 1,4 млн детей
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#медицинское оборудование
#рентген
#андрей воробьёв
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Врачи центра Рошаля извлекли из желудка малыша 130 магнитов и батарейку
21 января 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли полуторагодовалого ребёнка, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Обследование выявило у него в желудке скопление большого количества магнитов и батарейку. Инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее, так как длительное нахождение магнитов и батареек в организме приводит к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению.
«Мы извлекли из желудка ребёнка 130 магнитов и литиевую батарейку. Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. С помощью эндоскопического «Сачка», зажима типа «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мы провели гастроскопию и последовательно извлекли инородные тела из желудка мальчика. После операции обнаружили ещё три магнита, которые невозможно было удалить с помощью эндоскопа», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением центра Александр Иноземцев.
Как выяснилось, ребёнок глотал магниты в разное время, и некоторые из них уже переместились в кишечник. Извлечь их можно было только хирургическим путём, что и было сделано.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений.

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#здоровье
#здравоохранение
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#красногорск
#хирург
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#минздрав мо
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#московская область
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В Видном врачи поставили на ноги 97-летнюю женщину с переломом бедра
21 января 2025, 11:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщине 97 лет со сложным переломом левого бедра вернули возможность ходить врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в левом тазобедренном суставе после падения в ванной. Диагностика выявила закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением. Ситуация осложнялась сопутствующими болезнями пациентки: ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, гипертонией и перенесёнными ранее инсультами», — говорится в сообщении.
Пациентке предложили сделать операцию по остеосинтезу бедренной кости. Женщина посоветовалась с родными и согласилась.

«Мы поставили перед собой задачу успеть сделать все за 30 минут, чтобы свести к минимуму интра- и послеоперационные риски. Благодаря сплоченной работе операционной бригады и малоинвазивному методу вмешательства кровопотеря была минимальной. Уже на следующий день пациентка начала двигаться в пределах постели, а через два дня самостоятельно передвигалась с помощью ходунков», — рассказал врач-травматолог Джемал Узоян.
После операции пациентка прошла курс физиотерапии. Сейчас её выписали на амбулаторное лечение. Уже через несколько месяцев она сможет ходить самостоятельно — без ходунков и костылей.

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#минздрав мо
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Россиянам рассказали, как проявляется метапневмовирус
Эксперт Киреев: симптомы метапневмовируса неспецифичны и схожи с гриппом
20 января 2025, 22:48

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Симптомы метапневмовируса неспецифичны и схожи с симптомами гриппа — лихорадка, кашель, одышка и насморк. Об этом заявил руководитель «Genotek Здоровье» Федор Киреев. Именно эта особенность, по его словам, усложняет диагностику вируса.
«Единственный способ защитить себя — избегать заражения известными способами, как при COVID-19, — мытье рук, избегание контактов с другими людьми и ношение маски. Лечение этого заболевания сводится к симптоматической терапии и терапии осложнений», — подчеркнул Киреев в беседе с RT.
Такого же мнения придерживается и терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. В разговоре с «Газетой.Ru» врач также добавила, что метапневмовирус в отличие от других ОРВИ часто поражает нижние дыхательные пути, чем вызывает тяжелые осложнения.
«Метапневмовирус был впервые обнаружен в середине XX века. Он передается воздушно-капельным путем, начиная с верхних дыхательных путей, и примерно к 10 годам большинство людей уже сталкиваются с этой инфекцией», — отметила специалист.
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Мясников назвал основные причины снижения либидо после 40 лет
Врач Мясников: низкое либидо после 40 вызвано ожирением и отсутствием активности
20 января 2025, 22:41

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Снижение либидо после 40 лет вызвано ожирением, отсутствием активности и приемом некоторых препаратов. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, лучшим способом борьбы с этой проблемой является физическая активность.
«Ожирение – это бич нашего времени. Сегодня даже нормы спермограммы изменились. Если раньше нормой считалось 70% живой спермы, то сейчас — 40%. А чаще мы видим и 20%. Почему? Все из-за образа жизни», — подчеркнул Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что мужчинам после 50 лет, когда происходит снижение уровня тестостерона, рекомендуется включить в рацион кисломолочные продукты. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что этот продукт полезен также для женщин в период менопаузы и в целом для всех пожилых людей старше 65 лет.
«Среди основных полезных свойств кефира можно назвать: стимулирование функции ЖКТ; антисептическое воздействие на патогенную микрофлору; улучшение работы ЖКТ; профилактика онкологических заболеваний, особенно ЖКТ; улучшение иммунной функции кишечника; содержание многих витаминов и минералов», — приводит издание рекомендации врача.
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#ожирение
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Тренер назвала наиболее полезное время для тренировок
Тренер Царегородцева: вечерние тренировки эффективнее сжигают калории
20 января 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Утренние тренировки ускоряют окисление жиров на весь день, а вечерние — эффективнее сжигают калории. Об этом заявила персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева в интервью RuNews24.ru.
По ее мнению, решение в этом вопросе должно быть индивидуальным, основанным на ощущении комфорта. К примеру, тем, кому сложно вставать по утрам, лучше тренироваться вечером.
«Помните, самое главное — это регулярность тренировки. Выбирайте время, которое подходит именно вам и придерживайтесь его. И не забывайте главные правила: перед тренировкой нужно обязательно сделать разминку, это предотвратит от различных травм. После тренировки не забывайте про растяжку», — подчеркнула эксперт.
Царегородцева добавила, что важно не забывать о питании и сне, а также выбирать те тренировки, которые приносят удовольствие.

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#тренировки
#здоровье
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Ногинские врачи спасли пациента с большой кровопотерей из-за ножевого ранения
20 января 2025, 18:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ногинской больницы спасли жизнь мужчины, потерявшего 2,5 литра крови из-за ранения бедренной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 40-летний пациент в тяжёлом состоянии с ножевым ранением правого бедра. При такой большой кровопотере организм не обеспечивает ткани организма достаточным количеством кислорода. Это может привести к нарушению работы органов и летальному исходу.
«Под общим наркозом бригада, состоящая из хирурга, травматолога и анастезиолога выполнила ревизию раневого канала и пластику глубоко-бедренной артерии. Кровотечение остановили путём наложения сосудистых швов. Затем пациента перевели в отделение интенсивной терапии для восполнения кровопотери», – рассказала исполняющая обязанности заместителя главврача больницы по стационарной работе Светлана Ерыгина.
Операция длилась около двух часов и прошло успешно. Пациенту сохранили двигательную функцию правой ноги. Сейчас он уже выписан.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#ногинск
#больница
#хирург
#операция
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В Подмосковье увеличивают доступность медпомощи населению
20 января 2025, 15:24

Фото: istockphoto.com/Pornpimone Audkamkong

Работа по увеличению доступности медицинской помощи жителям ведётся в Московской области, она включает несколько направлений, в том числе дальнейшее внедрение телемедицины и оптимизацию расписания приёма врачей. Об этом доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Для повышения доступности записи в поликлиники в 2024 году были проведены мероприятия, направленные на снижение нагрузки на участковых врачей и специалистов узких специальностей. Для этого во всех наших крупных поликлиниках и КДЦ было создано централизованное отделение первичной медико-санитарной помощи на дому, заработал единый диспетчерский центр приёма вызовов на дом, кабинеты неотложной помощи были открыты во всех структурных подразделениях и крупных амбулаториях с графиком работы 7 дней в неделю», — сказал Максим Забелин.
Он также сообщил, что в регионе начали функционировать 23 кабинета выписки льготных лекарственных рецептов, расширена сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, неинфекционными заболеваниями, а также открыты кабинеты по диагностике остроты зрения.

Кроме того, в Московской области расширяется перечень справок, которые можно получить без посещения врача. Если раньше в таком режиме можно было получить три вида справок, то теперь — восемь.

«Развивается и система телемедицинских консультаций. Сюда относится продление рецепта на льготный препарат, закрытие явки по диспансеризации, продление больничного листа и обращение по жалобам», — отметил Максим Забелин.
Он добавил, что в регионе ведётся работа по внедрению нового стандарта расписаний приёма.

«Устанавливается дополнительный мониторинг за открытыми ячейками на запись. Например, расписание вручную начали корректировать в Люберцах. И одна только эта корректировка позволила вдвое снизить количество жалоб. Такой же положительный результат показал опыт в поликлинике в Химках и в пяти больницах области. (…) Эффективность корректировки расписания позволяет сделать вывод, что дефицит кадров в медицинских организациях не является критичным фактором для доступности медицинской помощи», — сказал Максим Забелин.
Он подчеркнул, что уже в первом квартале текущего года этот проект планируется распространить на все медучреждения Московской области.

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#максим забелин
#минздрав мо
#медицина
#вкс
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Роструд запустил новый индикатор риска для защиты прав медиков
20 января 2025, 13:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Роструд запускает новый индикатор риска, направленный на защиту прав работников медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Московской области.
«Индикатор будет отслеживать снижение зарплаты среди врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Если заработная плата снижается у 25% сотрудников и более, этот показатель может сигнализировать о возможных нарушениях трудового законодательства. В таких случаях медицинская организация подлежит проверке инспекторов труда», индикатор говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что снижение зарплаты само по себе не всегда является нарушением. Есть объективные причины – например, длительное отсутствие сотрудника на работе из-за болезни, уход за ребёнком или переход на неполный рабочий день по собственной инициативе. Всё это учитывают при оценке ситуации.
«Индикатор поможет выявлять реальные проблемы в оплате труда медиков и защитить их права. Пример эффективности таких мер – опыт инспекторов труда Подмосковья, где благодаря использованию подобных индикаторов в прошлом году удалось восстановить права более чем 3,8 тыс. работников. Помимо этого, были выплачены долги по зарплате более чем на 50 млн рублей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности и справедливости в сфере трудовых отношений, особенно в такой важной отрасли, как здравоохранение.

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#врачи
#медики
#труд
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#правозащита
#работодатель
#подмосковье
#московская область
#роструд
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