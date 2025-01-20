Ногинские врачи спасли пациента с большой кровопотерей из-за ножевого ранения

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Ногинской больницы спасли жизнь мужчины, потерявшего 2,5 литра крови из-за ранения бедренной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 40-летний пациент в тяжёлом состоянии с ножевым ранением правого бедра. При такой большой кровопотере организм не обеспечивает ткани организма достаточным количеством кислорода. Это может привести к нарушению работы органов и летальному исходу.
Операция длилась около двух часов и прошло успешно. Пациенту сохранили двигательную функцию правой ноги. Сейчас он уже выписан.
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«Под общим наркозом бригада, состоящая из хирурга, травматолога и анастезиолога выполнила ревизию раневого канала и пластику глубоко-бедренной артерии. Кровотечение остановили путём наложения сосудистых швов. Затем пациента перевели в отделение интенсивной терапии для восполнения кровопотери», – рассказала исполняющая обязанности заместителя главврача больницы по стационарной работе Светлана Ерыгина.
Операция длилась около двух часов и прошло успешно. Пациенту сохранили двигательную функцию правой ноги. Сейчас он уже выписан.
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Лора Луганская