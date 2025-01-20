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Ногинские врачи спасли пациента с большой кровопотерей из-за ножевого ранения

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Ногинской больницы спасли жизнь мужчины, потерявшего 2,5 литра крови из-за ранения бедренной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 40-летний пациент в тяжёлом состоянии с ножевым ранением правого бедра. При такой большой кровопотере организм не обеспечивает ткани организма достаточным количеством кислорода. Это может привести к нарушению работы органов и летальному исходу.
«Под общим наркозом бригада, состоящая из хирурга, травматолога и анастезиолога выполнила ревизию раневого канала и пластику глубоко-бедренной артерии. Кровотечение остановили путём наложения сосудистых швов. Затем пациента перевели в отделение интенсивной терапии для восполнения кровопотери», – рассказала исполняющая обязанности заместителя главврача больницы по стационарной работе Светлана Ерыгина.


Операция длилась около двух часов и прошло успешно. Пациенту сохранили двигательную функцию правой ноги. Сейчас он уже выписан.

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#операция
Тренер назвала наиболее полезное время для тренировок
Тренер Царегородцева: вечерние тренировки эффективнее сжигают калории
20 января 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Утренние тренировки ускоряют окисление жиров на весь день, а вечерние — эффективнее сжигают калории. Об этом заявила персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева в интервью RuNews24.ru.
По ее мнению, решение в этом вопросе должно быть индивидуальным, основанным на ощущении комфорта. К примеру, тем, кому сложно вставать по утрам, лучше тренироваться вечером.
«Помните, самое главное — это регулярность тренировки. Выбирайте время, которое подходит именно вам и придерживайтесь его. И не забывайте главные правила: перед тренировкой нужно обязательно сделать разминку, это предотвратит от различных травм. После тренировки не забывайте про растяжку», — подчеркнула эксперт.
Царегородцева добавила, что важно не забывать о питании и сне, а также выбирать те тренировки, которые приносят удовольствие.

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#эксперт
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В Подмосковье увеличивают доступность медпомощи населению
20 января 2025, 15:24

Фото: istockphoto.com/Pornpimone Audkamkong

Работа по увеличению доступности медицинской помощи жителям ведётся в Московской области, она включает несколько направлений, в том числе дальнейшее внедрение телемедицины и оптимизацию расписания приёма врачей. Об этом доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Для повышения доступности записи в поликлиники в 2024 году были проведены мероприятия, направленные на снижение нагрузки на участковых врачей и специалистов узких специальностей. Для этого во всех наших крупных поликлиниках и КДЦ было создано централизованное отделение первичной медико-санитарной помощи на дому, заработал единый диспетчерский центр приёма вызовов на дом, кабинеты неотложной помощи были открыты во всех структурных подразделениях и крупных амбулаториях с графиком работы 7 дней в неделю», — сказал Максим Забелин.
Он также сообщил, что в регионе начали функционировать 23 кабинета выписки льготных лекарственных рецептов, расширена сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, неинфекционными заболеваниями, а также открыты кабинеты по диагностике остроты зрения.

Кроме того, в Московской области расширяется перечень справок, которые можно получить без посещения врача. Если раньше в таком режиме можно было получить три вида справок, то теперь — восемь.

«Развивается и система телемедицинских консультаций. Сюда относится продление рецепта на льготный препарат, закрытие явки по диспансеризации, продление больничного листа и обращение по жалобам», — отметил Максим Забелин.
Он добавил, что в регионе ведётся работа по внедрению нового стандарта расписаний приёма.

«Устанавливается дополнительный мониторинг за открытыми ячейками на запись. Например, расписание вручную начали корректировать в Люберцах. И одна только эта корректировка позволила вдвое снизить количество жалоб. Такой же положительный результат показал опыт в поликлинике в Химках и в пяти больницах области. (…) Эффективность корректировки расписания позволяет сделать вывод, что дефицит кадров в медицинских организациях не является критичным фактором для доступности медицинской помощи», — сказал Максим Забелин.
Он подчеркнул, что уже в первом квартале текущего года этот проект планируется распространить на все медучреждения Московской области.

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#минздрав мо
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#вкс
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Роструд запустил новый индикатор риска для защиты прав медиков
20 января 2025, 13:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Роструд запускает новый индикатор риска, направленный на защиту прав работников медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Московской области.
«Индикатор будет отслеживать снижение зарплаты среди врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Если заработная плата снижается у 25% сотрудников и более, этот показатель может сигнализировать о возможных нарушениях трудового законодательства. В таких случаях медицинская организация подлежит проверке инспекторов труда», индикатор говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что снижение зарплаты само по себе не всегда является нарушением. Есть объективные причины – например, длительное отсутствие сотрудника на работе из-за болезни, уход за ребёнком или переход на неполный рабочий день по собственной инициативе. Всё это учитывают при оценке ситуации.
«Индикатор поможет выявлять реальные проблемы в оплате труда медиков и защитить их права. Пример эффективности таких мер – опыт инспекторов труда Подмосковья, где благодаря использованию подобных индикаторов в прошлом году удалось восстановить права более чем 3,8 тыс. работников. Помимо этого, были выплачены долги по зарплате более чем на 50 млн рублей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности и справедливости в сфере трудовых отношений, особенно в такой важной отрасли, как здравоохранение.

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#врачи
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#работодатель
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#московская область
#роструд
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Долгопрудненские врачи рассказали, как преодолеть сонный паралич
20 января 2025, 12:58

Фото: iStock / AndreyPopov

Врачи Долгопрудненской центральной городской больницы объяснили, что такое сонный паралич и рассказали, как с ним бороться.
«Сонный паралич – временный паралич мышц, который происходит при пробуждении или засыпании. Обычно он длится от нескольких секунд до нескольких минут. В это время человек не может двигаться или говорить, однако может видеть, слышать и думать», – говорится на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
Сонный паралич может быть вызван рядом факторов, включая недостаток или неправильный режим сна, стресс, злоупотребление алкоголем. Ещё одна причина – некоторые медицинские состояния, такие как нарколепсия и синдром беспокойных ног.

Врачи советуют людям, испытывающим сонный паралич, не паниковать и попытаться справиться с этим состоянием.
«Постарайтесь расслабиться и не сопротивляйтесь параличу. Сосредоточьтесь на своём дыхании, старайтесь дышать медленно и глубоко. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног, а затем постепенно двигаться дальше по телу. Попытайтесь издать звук, даже если это будет просто стон или хрип. Если вы почувствуете, что можете пошевелиться, попробуйте встать с постели», – говорится в публикации.
Как отметили медики, сонный паралич может быть пугающим, однако важно помнить, что это временное состояние, и оно пройдет. Если же человек испытывает его регулярно, стоит обратиться к врачу.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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В подмосковном Детском клиническом центре открыли отделение реабилитации
20 января 2025, 12:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля начало работать отделение реабилитации. Оно рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восстановительное лечение в отделении будут проходить пациенты, которые перенесли заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и другие.
«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра. Это, например, нарушения памяти, мышления и речи. В отделении занята мультидисциплинарная команда специалистов – психологи, массажисты, логопеды, эргоспециалисты», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации ДКЦ Галина Деревяшкина.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как рассказали в министерстве, в отделении установлено современное оборудование – тренажёр с функцией биологической обратной связи, велотренажёр с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и многое другое.

В подмосковном Минздраве подчеркнули, что реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё маленького пациента может направить лечащий врач после консультации с врачами Детского центра.

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#минздрав мо
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#врачи
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#красногорск
#подмосковье
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В МОЦОМДе за год провели более 8,2 тыс. малоинвазивных операций
20 января 2025, 12:28

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Свыше 8,2 тыс. малоинвазивных операций провели врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в 2024 году — на 600 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Малоинвазивная операция представляют из себя хирургическое вмешательство, при котором хирург делает небольшой разрез и использует камеру для проведение необходимых манипуляций. При малоинвазивных операциях пациент испытывает меньше боли, быстрее восстанавливается и меньше времени проводит в больнице», — пояснил заведующий отделением детской хирургии МОЦОМДа, главный внештатный детский хирург областного Минздрава Владимир Трунов.
Отмечается, что в числе малоинвазивных операций в детском отделении были проведены хирургические вмешательства по поводу порока развития прямой кишки, паразитарных кист органов грудной клетки и брюшной полости и пр.

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#минздрав мо
#хирург
#операции
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Диетолог назвала овощ, который продлевает жизнь
Диетолог Павлюк: перец продлевает жизнь, благодаря антиоксидантам
20 января 2025, 11:21

Фото: istockphoto/Jan Danek

Перец у россиян — одна из любимых добавок к различным блюдам. Он придает пище пикантный вкус, остроту и приятный аромат.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что красный перец имеет целебные свойства.

«Исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С», — сказала эксперт.

По ее словам, перец чили, черный перец можно добавлять в белковые блюда, супы, тефтели, в тушеные овощи.

«Перец в умеренных количествах очень полезен», — добавила Павлюк.

Ранее она рассказала, что от острой пищи стоит отказаться людям с проблемами ЖКТ, геморроем, аллергией и изжогой.

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Медицинский робот Светлана в прошлом году обработал около 6,8 млн звонков
20 января 2025, 11:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Функционирующий в Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана в прошлом году обработал около 6,8 млн звонков. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Москвоской области Максим Забелин.
Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Он помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись. Светлана также приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, и просит дать оценку её работе.
«Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения. В прошлом году мы внедрили несколько новых функций. Например, робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 млн звонков», – сказал Забелин.
Как напомнили в Министерстве, голосовая помощница Светлана работает круглосуточно. Она может одновременно принимать до 600 звонков.

Помимо этого, записаться на приём к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

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#здоровье
#минздрав мо
#максим забелин
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Диетолог раскрыла, какая пища вызывает проблемы с ЖКТ и геморрой
Диетолог Павлюк: острая пища вызывает проблемы с ЖКТ и геморрой
20 января 2025, 10:44

Фото: istockphoto/monticelllo

Острые специи и приправы пользуются большой популярностью среди россиян, потому что придают пище вкус и разнообразие. Но несут ли они в себе, помимо наслаждения, пользу?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что острую пищу, не стоит употреблять тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и изжогой.
«Также не стоит есть острое тем, у кого аллергия, например, на перец. Еще у многих из-за острого появляется геморрой, синдром раздражённого кишечника, диарейный синдром, жжение во время похода в туалет», — предупредила эксперт.

По ее словам, острую пищу при хорошей переносимости можно употреблять в умеренных количествах — пару раз в неделю.

«Остроту в виде, например, перца можно добавлять в белковые блюда для полезности, в супы, в овощи тушеные. Острая пища в умеренных количествах даже полезна», — добавила собеседница.

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#питание
#здоровье
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