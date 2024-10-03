Долгопрудненские хирурги спасли молодого человека с разорвавшейся аневризмой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь молодого пациента с разорвавшейся аневризмой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 17-летний юноша в шоковом состоянии. Обследование выявило у него обширное кровотечение в брюшной полости, он потерял около полутора литров крови. Молодой человек рассказал, что накануне у него болел живот, но к врачу он не обращался.
Минуя приёмное отделение, пациента сразу отправили в реанимацию, а после осмотра перевели в операционную.
Как отметили в министерстве, сейчас юноша проходит реабилитацию. После выздоровления он сможет вернуться к обычной жизни.
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Минуя приёмное отделение, пациента сразу отправили в реанимацию, а после осмотра перевели в операционную.
«Причиной внезапного и обширного кровотечения оказалась редкая патология – расширение селезёночной артерии с лопнувшей на ней аневризмой. В ходе операции с помощью аппарата аутогемотрансфузии мы очищали и возвращали в систему кровоснабжения пациента его собственную кровь – около литра. Остальную потерю заместили донорской», – рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.По его словам, источник кровотечения был пережат и удалён. Операция длилась более двух часов и завершилась успешно.
Как отметили в министерстве, сейчас юноша проходит реабилитацию. После выздоровления он сможет вернуться к обычной жизни.
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Лора Луганская