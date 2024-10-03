В Подмосковье врачи спасли руку подростку с раздробленной костью

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Шестнадцатилетний пациент с оскольчатым переломом лучевой кисти поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу (МОДКТОБ), врачи провели сложную восстановительную операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травму юноша получил при падении с дерева.
Сейчас подростка уже выписали домой на долечивание. В дальнейшем ему предстоит ещё одна операция — по устранению металлических фиксаторов.
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«Перед операцией была проведена антибактериальная терапия, так как ссадина была загрязнена и находилась в области хирургического вмешательства. В ходе операции устранили смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями», — рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.
Сейчас подростка уже выписали домой на долечивание. В дальнейшем ему предстоит ещё одна операция — по устранению металлических фиксаторов.
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Лев Каштанов