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В Подмосковье врачи спасли руку подростку с раздробленной костью

03 октября 2024, 11:34
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

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Шестнадцатилетний пациент с оскольчатым переломом лучевой кисти поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу (МОДКТОБ), врачи провели сложную восстановительную операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травму юноша получил при падении с дерева.

«Перед операцией была проведена антибактериальная терапия, так как ссадина была загрязнена и находилась в области хирургического вмешательства. В ходе операции устранили смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями», — рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.


Сейчас подростка уже выписали домой на долечивание. В дальнейшем ему предстоит ещё одна операция — по устранению металлических фиксаторов.

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#минздрав мо
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#травма
#врачи
#московская область
#подмосковье
Робот Светлана пригласила привиться от гриппа около 215 тыс. жителей Подмосковья
03 октября 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Информирование жителей о проводящейся в Московской области прививочной кампании против гриппа проводит робот Светлана, приглашение пройти вакцинацию получили от неё уже почти 215 тысяч человек, звонки поступают с номера +7-498-602-31-35, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Робот Светлана приглашает на вакцинацию от гриппа людей старше 18 лет, ещё не сделавших прививку. На данный момент робот Светлана пригласила уже почти 215 тысяч жителей области», — сказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защититься от заболевания и вызванных им осложнений.

В министерстве напомнили, что вакцинация от гриппа в Московской области проводится в поликлиниках и мобильных комплексах. График и адреса работы мобильных прививочных комплексов размещены по ссылке.

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#грипп
#минздрав мо
#вакцинация
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#московская область
#подмосковье
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Роспотребнадзор: ситуация со вспышкой вируса Марбург в Руанде под контролем в РФ
03 октября 2024, 06:10

Фото: istock/SARINYAPINNGAM

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с распространением марбургской геморрагической лихорадки в Руанде, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты проводят непрерывный мониторинг эпидемиологической обстановки для минимизации рисков для граждан России.

На пограничных пунктах пропуска будут использоваться диагностические тест-системы для выявления вируса у приезжих. Проверки будут касаться только тех, кто проявляет признаки инфекционных заболеваний, которые фиксирует автоматизированная система «Периметр».

«Лихорадка Марбург — это острое вирусное заболевание с высокой летальностью и тяжелыми последствиями для организма», — предупреждает Роспотребнадзор, призывая учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения вируса Марбург, вспышка которого была зафиксирована в Руанде.

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ВОЗ бьет тревогу: смертельный вирус Марбург уже пересек границы
ВОЗ предупредила о риске распространения смертельно опасного вируса Марбург
02 октября 2024, 22:34

Фото: istock/tuachanwatthana

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком риске распространения вируса Марбург, вспышка которого была зафиксирована в Руанде.
По данным ВОЗ, к 29 сентября 2024 года было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев заболевания, из которых восемь оказались смертельными. Вспышка охватила семь из 30 областей страны.

ВОЗ оценивает риск распространения вируса как очень высокий на национальном уровне и высокий на уровне региона. На глобальном уровне опасность пока оценивается как низкая. Однако существует угроза распространения вируса в соседние страны, такие как Демократическая Республика Конго, Танзания и Уганда, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в приграничных районах.

Особую тревогу вызывает то, что подтвержденные случаи обнаружены в столице Руанды, где расположен международный аэропорт. Один из контактных лиц уже совершил поездку в Бельгию, что потребовало оперативного реагирования.

На данный момент не существует специфического лечения или вакцины от вируса Марбург. Этот вирус передается от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей через контакт с биологическими жидкостями инфицированных. Среди симптомов — сильная головная боль, боли в животе и кровотечения из носа и рта. Для повышения шансов на выживание применяются поддерживающая терапия и симптоматическое лечение.

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#аэропорт
#вирус
#вакцины
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#заболевания
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Россиянам раскрыли чудодейственные свойства стакана воды натощак
Врач Устинова: Стакан воды натощак может снизить риск камней в почках
02 октября 2024, 18:48

Фото: iStock/Detry26

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила о пользе стакана воды натощак.
Она отметила, что привычка выпивать стакан воды натощак способна снизить риск камней в почках, инфекций, а также помогает организму сохранить здоровье и красоту.

«Запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается. Вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос. Важно пить её не только по утрам, но и в течение дня. А в совокупности со сбалансированным питанием это обязательно даст свои плоды», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Также россиянам раскрыли, какие продукты не только можно, но даже стоит есть перед сном. Специалисты допускают употребление на ночь овощей, клубники, курицы, йогуртов и творога, яиц, кальмаров и нежирной рыбы. Как пишет Общественная Служба Новостей, перекус перед сном может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и восполнить запасы энергии.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» сообщил, что объяснять своё желание к вредным продуктам нехваткой витаминов — очень хитро и удобно, однако система работает не совсем так.

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#ночь
#диетолог
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В Пушкинской больнице открыли эндокринологическое отделение почти на 30 коек
02 октября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В стационаре №2 в Ивантеевке Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. заработало эндокринологическое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинская помощь там оказывают пациентам с такими заболеваниями, как ахарный диабет первого и второго типа, патологии гипоталамо-гипофизарной и репродуктивной систем, щитовидной железы и надпочечников.
«Особенность эндокринных заболеваний в том, что они проявляются не симптомами больного органа, а формируют общее расстройство систем организма. Полноценная диагностика и лечение таких болезней возможны только в условиях стационара, под наблюдением опытных специалистов. В нашей многопрофильной больнице пациент может получить помощь не только эндокринолога, но и смежных специалистов – нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога», – сказала заместитель главврача по терапии Марина Глонти.
Она пояснила, что, например, сахарный диабет опасен хроническими осложнениями. Это диабетическая нефропатия, офтальмопатия, нейропатия, синдром диабетической стопы и так далее. Наблюдение таких пациентов в стационарных условиях требует слаженной работы мультидисциплинарной команды.

Отделение рассчитано на 25 коек круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара. Там оказывают как плановую, так и экстренную. медицинскую помощь. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.

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#минздрав мо
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В Детском клиническом центре заработало отделение челюстно-лицевой хирургии
02 октября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске начало работу отделение челюстно-лицевой хирургии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В отделении будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь детям с челюстно-лицевыми патологиями. Это травмы лица, аномалии развития, воспалительные заболевания, новообразования, заболевания слюнных желёз и другие.
«Отделение оснащено новейшим оборудованием. Там есть всё, чтобы обеспечить полный цикл лечения маленьких пациентов – от диагностики до операции и реабилитации. Врачи будут проводить в том числе и сложные высокотехнологичные оперативные вмешательства», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в Минздраве, отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. Помощь там оказывают бесплатно, по полису ОМС. Первые маленькие пациенты уже поступили в отделение и готовятся к операциям.

Ранее сообщалось, что Детский клинический центр – это флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Там работают специалисты со всей страны.

Ежегодно стационарную помощь в ДКЦ будут получать около 15 тыс. пациентов и ещё более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

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#хирург
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Мытищинские хирурги спасли ногу пенсионера от ампутации
02 октября 2024, 12:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинскуой больницы спасли ногу пожилого мужчины от ампутации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 74-летний мужчина с облитерирующим атеросклерозом сосудов ноги и начинающейся гангреной. Такое состояние опасно для жизни из-за риска заражения крови. При подобном диагнозе чаще всего конечность ампутируют на уровне бедра.
«Наша мультидисциплинарная бригада провела щадящую высокотехнологичную операцию. Через прокол в бедренной артерии ввели инструмент и восстановили проходимость артерий, снабжающих кровью стопу. На это потребовалось полчаса», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургии регионального сосудистого центра Антон Аналеев.
На втором этапе вместо высокой ампутации на уровне бедра хирурги провели операцию по удалению некротизированной фаланги пальца. Это позволило сохранить пациенту качество жизни.

После недели пребывания в стационаре пенсионера выписали на амбулаторное лечение и реабилитацию под наблюдение врачей поликлиники.

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Кола, мед и молочные коктейли: Диетолог о вреде сахара и продуктах, которых стоит избегать
Диетолог Павлюк: сахар должен составлять не более 10% от общего рациона
02 октября 2024, 12:14

Фото: iStock/FabrikaCr

Сахар стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Многие из нас даже не подозревают о скрытом содержании сахара в продуктах, которые кажутся вполне полезными.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что сахар сам по себе не является чем-то исключительно вредным, и нельзя утверждать, что от него нужно полностью отказываться, однако его потребление следует ограничивать.

Она отметила, что согласно рекомендациям научных медицинских организаций, сахар должен составлять не более 10% от общего рациона, а в идеале — до 5%. Например, если рассматривать средний рацион на 2000 калорий, то 10% составит 200 калорий, что эквивалентно 50 граммам углеводов — именно столько чистого сахара можно употреблять в день.

«Получается, что двадцать пять граммов — это более желаемая цель. Сюда относятся и сахар, который за день поступает в наш рацион. В хлебе и кетчупе содержится сахар. Иногда его добавляют в печенье и соки», — отметила она.

По ее словам, существует такое понятие, как добавленный сахар или свободные сахара. Павлюк пояснила, что рекомендуется ограничивать потребление свободных сахаров. К ним относятся такие заменители сахара, как фруктоза, патока, сиропы, варенье и мед.

Диетолог объяснила, что с медицинской точки зрения мед считается аналогом сахара. Специалист отметила, что в кулинарии это не сахар, но в медицине — да. Помимо этого, она добавила, что мед может быть разным в зависимости от производителя.

Фото: iStock/Arda Sari

Павлюк подчеркнула, что полноценной здоровой альтернативы сахару не существует. Вместо этого рекомендуется использовать фрукты и ягоды, а после них по степени вредности следуют сухофрукты и соки. Хотя соки относятся к свободным сахарам, такие как апельсиновый, могут иметь положительное воздействие на здоровье, а именно продлевать жизнь. Далее идут варенья и компоты, содержащие значительное количество сахара, но также обладающие некоторыми полезными свойствами.

«Сладостями считаются продукты, в которых содержание сахара превышает 6% по калорийности. К таким продуктам относятся печенье, хлопья и мюсли. Многие заменители молока, соки, творожки и йогурты также содержат добавленный сахар», — объяснила она.

По ее словам, у многих людей сахар может повышать аппетит, что может привести к избыточному весу, сахарному диабету и метаболическому синдрому, а также к различным хроническим заболеваниям. Особенно вредными являются сладкие фастфуды, такие как молочные коктейли с ароматизаторами, консервантами и красителями.

Она отметила, что «Кока-Кола без сахара» также может быть вредной, поскольку любые заменители сахара имеют свои негативные последствия. Наиболее опасен сахар в жидкой форме, заключила диетолог.

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#мёд
#диетолог
#сахар
#фрукты
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В Химках в субботу для всех желающих проведут онкоскрининг
02 октября 2024, 12:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящую субботу, 5 октября, граждане старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Можно будет сдать лабораторные экспресс-тесты, пройти флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, а также осмотр кожи с применением дерматоскопа, спектроскопию слизистых и другие исследования. Кроме того, граждане смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию от гриппа. Для детей организуют мастер-классы с аниматорами и развивающие игры.
«Мы призываем всех регулярно проходить профилактические осмотры и заботиться о здоровье. Разрабатываем удобные форматы для тех, кто не всегда имеет возможность посетить поликлинику в будни. В эту субботу все желающие смогут пройти полное обследование в комфортных условиях, в том числе бесплатный онкоскрининг, диспансеризацию и вакцинацию от гриппа», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Мероприятие пройдет с 10 до 15 часов в пресс-центре Арены «Химки» по адресу: Московская область, город Химки, улица Кирова, дом 24.

С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пройти обследования смогут все желающие. Мероприятие приурочено к месячнику борьбы с раком молочной железы.

Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.

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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#химки
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