Долгопрудненские нейрохирурги спасли пациента с переломом основания черепа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сложная операция на головном мозге, выполненная нейрохирургами Долгопрудненской больницы, вернула к нормальной жизни пациента с переломом основания черепа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
50-летний мужчина получил травму, упав навзничь на асфальт и ударившись затылком. Ему диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Компьютерная томография выявила внутримозговую гематому в правом полушарии мозжечка, которая участвует в координации движений, регуляции мышечного тонуса, сохранении позы и равновесия тела. Мозжечок расположен глубоко в задней части мозга, и доступ к нему затруднён. Потребовалось нестандартное решение.
Через микроскопическое отверстие в черепе хирурги удалили мужчине гематому.
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Через микроскопическое отверстие в черепе хирурги удалили мужчине гематому.
«Сначала мы провели консервативное лечение, чтобы преобразовать гематому из плотного сгустка в жидкость. Это позволило удалить её через пятимиллиметровое отверстие в черепе с помощью канюли – полой, тонкой иглы. Через час после операции пациент самостоятельно купил себе стаканчик кофе из автомата на другом этаже хирургического корпуса», – рассказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.Сейчас пациент уже дома. Далее ему предстоит реабилитация, после чего он вернётся к обычной жизни.
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Лора Луганская