Долгопрудненские нейрохирурги спасли пациента с переломом основания черепа

«Обследование в первые дни жизни ребенка позволяет нам выявить генетические заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Только с начала года у нас в регионе обследование прошли 47 тыс. детей, из которых у 85 удалось вовремя выявить заболевания», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.