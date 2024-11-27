В Детском центре вернули зрение девочке, получившей катаракту из-за лекарств

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнку, едва не ослепшему от катаракты. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В ДКЦ поступила девочка с ранее выявленной болезнью иммунной системы. Она принимала гормональную терапию, на фоне которой у неё развилась катаракта на левом глазу, а зрение снизилось до 0,1 диоптрии. Наши врачи в ходе операции удалили помутневший хрусталик и установили искусственную линзу с углублённым фокусом. Она позволяет хорошо видеть как вблизи, так и вдаль, читать без очков», – говорится в сообщении.На следующий день врачи провели зрительный тест, в результате которого выяснилось, что зрение достигло 0,9 диоптрий. Сейчас девочка выписана и чувствует себя хорошо. Как отмечают врачи, все катаракты, которые развиваются на фоне подобных заболеваний, являются осложнёнными. Операции могут выполняться только в стационарах широкого профиля.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе 2024 года. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
Читайте также:
Всемирный день борьбы с диабетом отметят в Дубне познавательными лекциями
Врач из Видного спасла пациентку в ходе телемедицинской консультации
Подмосковный дерматовенеролог Гражданкова рассказала, как лечить пузырчатку
Лора Луганская