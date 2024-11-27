Всемирный день борьбы с диабетом отметят в Дубне познавательными лекциями

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30 ноября в Дубне отметят Всемирный день борьбы с диабетом, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Там пройдёт мероприятие, организованное в честь 35-летия Дубненской диабетической ассоциации «Помощь». Много лет она поддерживает страдающих от этой болезни.
«За торжественным открытием последуют лекции о диабете. Специалисты поделятся знаниями о современных методах лечения, расскажут о здоровом образе жизни. Знания, полученные на таких лекциях, могут повлиять на качество жизни пациентов и их близких. Также запланирована презентация препаратов, приборов, товаров и услуг для страдающих от диабета. Организаторы приготовили для гостей сюрпризы», – отметили в пресс-службе.Мероприятие пройдёт в Доме ветеранов по адресу: ул. Флёрова, д. 8. Начало – в 9 утра. Приглашаются все жители и гости Дубны.
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Лора Луганская