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Всемирный день борьбы с диабетом отметят в Дубне познавательными лекциями

Фото: iStock / everydayplus

Фото: iStock / everydayplus

30 ноября в Дубне отметят Всемирный день борьбы с диабетом, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Там пройдёт мероприятие, организованное в честь 35-летия Дубненской диабетической ассоциации «Помощь». Много лет она поддерживает страдающих от этой болезни.


«За торжественным открытием последуют лекции о диабете. Специалисты поделятся знаниями о современных методах лечения, расскажут о здоровом образе жизни. Знания, полученные на таких лекциях, могут повлиять на качество жизни пациентов и их близких. Также запланирована презентация препаратов, приборов, товаров и услуг для страдающих от диабета. Организаторы приготовили для гостей сюрпризы», – отметили в пресс-службе.
Мероприятие пройдёт в Доме ветеранов по адресу: ул. Флёрова, д. 8. Начало – в 9 утра. Приглашаются все жители и гости Дубны.

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#дубна
#здоровье
#здравоохранение
#наукоград
#диабет
#подмосковье
#московская область
Диетолог Дианова объяснила пользу постных разгрузочных дней
27 ноября 2024, 15:39

Фото: iStock/Nelea Reazanteva

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что постные разгрузочные дни с отказом от продуктов животного происхождения способствуют профилактике диабета, снижают риски развития хронических заболеваний, а также благоприятствуют долголетию.
«Это снижение рисков хронических заболеваний, риска диабета. Это не способ похудения, но это способ работы со здоровьем. Если делать это регулярно, раз в неделю убирать животные продукты, то это принесёт колоссальную пользу в долгосрочной перспективе. Научные исследования показывают, что растительная пища удлиняет теломеры – участки ДНК, связанные с долголетием», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

А группа российских и турецких учёных обнаружила настоящий суперфуд – жимолость. Исследователи обнаружили в ней 44 новых полезных соединения. Отмечается, что обнаруженные данные могут быть применены при создании новых БАДов и даже лекарств для комплексной терапии ВИЧ и рака.

«Сейчас мы проводим исследование, какие гены в жимолости отвечают за её размер, плотность кожуры и другие показатели, важные для промышленности, что в дальнейшем поможет более глубоко перерабатывать ягоду», — добавил в беседе с RT биоинформатик, профессор Мухаммад Амджад Наваз.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявлял, что сделать новогодний стол более полезным и менее калорийным можно с помощью замены, в первую очередь, белого хлеба ржаным.

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Врач из Видного спасла пациентку в ходе телемедицинской консультации
27 ноября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Врач из Ленинского городского округа Зарема Тен спасла жизнь пациентки во время телемедицинской консультации. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.
Местная жительница, переболевшая ОРВИ, обратилась в Видновскую больницу, чтобы дистанционно закрыть больничный лист. В ходе телемедицинской консультации терапевт Южной поликлиники диагностировала у пациентки угрожающую жизни патологию и приняла экстренные меры для ее спасения.
«На дистанционную медицинскую консультацию обратилась 41-летняя жительница посёлка Дрожжино, которая завершила лечение вирусной инфекции. При общении с женщиной врач заподозрила признаки инсульта. Обратив внимание на нарушение речи, она в режиме онлайн применила типовой тест «лицо, рука, речь». У пациентки получилось поднять лишь одну руку. А на просьбу улыбнуться она приподнялся только один уголок рта. Также девушка не смогла ответить на ряд простых вопросов», – рассказала заведующая поликлиникой Елена Маслова.
Налицо были явные признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Врач экстренно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила жительницу в больницу. В ходе обследования подозрения терапевта подтвердились. Благодаря своевременному лечению и реабилитации удалось избежать страшных последствий инсульта. Сейчас пациентка выписана и продолжает наблюдаться у невролога.

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Подмосковный дерматовенеролог Гражданкова рассказала, как лечить пузырчатку
27 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock /SeventyFour

Развитие такого заболевания, как пузырчатка, связано с генетикой и с воздействием внешних факторов.
Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Королёвского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.

Пузырчатка – аутоиммунное заболевание с длительным волнообразным течением. Для него характерно образование пузырей различного размера на коже и слизистых оболочках рта, носа, глаз, гениталий и других областей.

Болезнь вызывает нарушение работы иммунной системы. Она по ошибке атакует собственные клетки кожи, что приводит к разрушению межклеточных контактов и образованию пузырей.
«Заболевание связано с генетической предрасположенностью и воздействием внешних факторов – стресса, приёма лекарств, ультрафиолета, инфекций. Однако зачастую определить конкретный провоцирующий фактор невозможно», – пояснила Гражданкова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение пузырчатки направлено на прекращение появления новых пузырей, достижение и поддержание ремиссии.
«В основе терапии – применение кортикостероидов системного действия. При их приёме необходимо регулярно контролировать артериальное давление, показатели крови и уровень глюкозы. Снижать дозу гормонов до поддерживающей следует медленно, строго под контролем врача-дерматовенеролога», – подчеркнула специалист.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера оказывают помощь при лечении этого заболевания, в том числе, в условиях стационара. Врач-дерматовенеролог подберёт индивидуальный план лечения.

Записаться на консультацию можно на портале «Здоровье» Московской области.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Свыше 30% беременных жительниц Подмосковья выбрали партнёрские роды
27 ноября 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 18,5 тыс. жительниц Московской области с начала года выбрали партнёрские роды. Такие данные сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В перинатальных центрах и родильных домах региона женщинам доступны все виды родов - мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
«Многим женщинам во время родов важно чувствовать поддержку близкого человека. С начала года более 18,5 тыс. женщин выбрали партнёрские роды, что превышает 30% от их общего числа. В наших перинатальных центрах и родильных домах такая услуга оказывается бесплатно», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#здравоохранение
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Подмосковная «горячая линия» главного врача уже приняла около 500 тыс. звонков
27 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

За время работы подмосковной «горячей линии» главного врача на неё поступило около 500 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Горячая линия» главврача работает в медицинских организациях региона. Жители могут задать телефону, интересующие их вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Горячая линия» также помогает руководителям медицинских организаций оперативно принимать решения по организации работы. Мы запустили её в 2022 году, и за это время на линию поступило почти 500 тыс. звонков», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Звонить на «горячую линию» главного врача можно по телефону 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на её сайте или на информационных плакатах в поликлиниках.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
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В МОНИКИ состоялась научно-практическая конференция психологов Подмосковья
27 ноября 2024, 10:07

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В МОНИКИ имени Владимирского состоялась первая областная научно-практическая конференция для медицинских психологов на тему «Актуальные вопросы медицинской психологии». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, Центра развития компетенций и Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сохранение психического здоровья является ключевой задачей современного здравоохранения. На конференции рассмотрели актуальные темы и проблемы в работе медицинских психологов.

«Обсуждение актуальных тем способствует повышению квалификации специалистов и внедрению новых подходов в практику, что позволяет выработать целостный подход к лечению пациентов и улучшить качество медицинской помощи в Московской области», — подчеркнула руководитель Центра развития компетенций МОНИКИ им. Владимирского Яна Пономарева.
Специалисты проанализировали результаты работы психологической службы Министерства здравоохранения Московской области за 2024 год, рассказали об опыте организации психологических служб в регионе и обсудили вопросы сертификации психологов, психологического сопровождения беременных, предродового консультирования, реабилитации участников боевых действий, а также практические аспекты работы с потерей и посттравматическим стрессовым расстройством.

Отдельная секция была посвящена роли медицинского психолога в развитии корпоративной культуры в медицинских учреждениях, междисциплинарному подходу, предотвращению эмоционального выгорания и развитию эмоционального интеллекта среди сотрудников.

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Врач Горшенин раскрыл специфику работы онкологического хирурга
26 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/ShutterOK

Хирург-онколог, доктор медицинских наук Тимофей Горшенин рассказал, что основная специфика врача его специализации заключается в лечении осложнений, вызванных раком.
«Часто это рак ободочной кишки, который приводит к серьёзным осложнениям. Наша задача – не только помочь пациенту справиться с основным заболеванием, но и облегчить симптомы, вызванные осложнениями. В таких ситуациях важно понимать, что иногда наша цель – продлить жизнь пациента и улучшить её качество, даже если полное выздоровление невозможно. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать последствия болезни и дать человеку возможность жить максимально комфортно», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Горшенин.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин в беседе с «Радио 1» объяснял, что взаимосвязь между раком легким и курением (обычных и электронных сигарет), безусловно, есть.

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#здоровье
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Врачи НИКИ детства рассказывают, что делать, если у ребёнка частые переломы
26 ноября 2024, 14:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Частые переломы могут быть вызваны активными играми, занятиями спортом или случайным падением. Однако если ребёнок регулярно ломает кости, это может указывать на серьёзную проблему, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врач может назначить денситометрию, чтобы выяснить причину.

«Это исследование рекомендуется проводить не только при частых переломах у детей, но и в профилактических целях», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Денситометрия — безопасная и безболезненная процедура. Датчик медленно перемещается над исследуемой областью, направляя рентгеновские лучи (при рентгеновской денситометрии) или ультразвуковые волны (при ультразвуковой денситометрии). Они проходят через кости и регистрируются датчиком. Затем компьютер обрабатывает результаты и выводит их на экран, а врач анализирует полученные данные.

«Если в результате денситометрии будет выявлено снижение плотности костной ткани, врач назначит соответствующее лечение. Лечение может включать в себя изменение образа жизни, диету, богатую продуктами с кальцием и витамином D, а также приём лекарственных препаратов», — сообщила врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.
Регулярные переломы у детей требуют немедленного обращения к врачу для диагностики и назначения лечения. Если врач рекомендует денситометрию, она проводится в НИКИ детства по ОМС.

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В желудке жительницы Тулы нашли 1,5 кг монет и валюты
26 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/ Leandro Santiago

В желудке жительницы Тулы обнаружили полтора килограмма монет разного номинала, проинформировал Телеграм-канал «Регнум».
Россиянку доставили в медицинское учреждение с внутренним кровотечением.

В публикации подчёркивается, что, вероятно, женщина страдает расстройством пищевого поведения — при нём человек начинает есть или проглатывать несъедобные вещи. Кроме рублей из женщины извлекли евро и центы.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области сообщило, в Московский областной центр охраны материнства и детства доставили новорождённого мальчика — он регулярно срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки. Представители медицинского учреждения убеждены, что подобная аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения.

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