Долгопрудненские врачи рассказали, как преодолеть сонный паралич

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Врачи Долгопрудненской центральной городской больницы объяснили, что такое сонный паралич и рассказали, как с ним бороться.
«Сонный паралич – временный паралич мышц, который происходит при пробуждении или засыпании. Обычно он длится от нескольких секунд до нескольких минут. В это время человек не может двигаться или говорить, однако может видеть, слышать и думать», – говорится на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».Сонный паралич может быть вызван рядом факторов, включая недостаток или неправильный режим сна, стресс, злоупотребление алкоголем. Ещё одна причина – некоторые медицинские состояния, такие как нарколепсия и синдром беспокойных ног.
Врачи советуют людям, испытывающим сонный паралич, не паниковать и попытаться справиться с этим состоянием.
«Постарайтесь расслабиться и не сопротивляйтесь параличу. Сосредоточьтесь на своём дыхании, старайтесь дышать медленно и глубоко. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног, а затем постепенно двигаться дальше по телу. Попытайтесь издать звук, даже если это будет просто стон или хрип. Если вы почувствуете, что можете пошевелиться, попробуйте встать с постели», – говорится в публикации.Как отметили медики, сонный паралич может быть пугающим, однако важно помнить, что это временное состояние, и оно пройдет. Если же человек испытывает его регулярно, стоит обратиться к врачу.
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