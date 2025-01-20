В МОЦОМДе за год провели более 8,2 тыс. малоинвазивных операций

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Свыше 8,2 тыс. малоинвазивных операций провели врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в 2024 году — на 600 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Малоинвазивная операция представляют из себя хирургическое вмешательство, при котором хирург делает небольшой разрез и использует камеру для проведение необходимых манипуляций. При малоинвазивных операциях пациент испытывает меньше боли, быстрее восстанавливается и меньше времени проводит в больнице», — пояснил заведующий отделением детской хирургии МОЦОМДа, главный внештатный детский хирург областного Минздрава Владимир Трунов.Отмечается, что в числе малоинвазивных операций в детском отделении были проведены хирургические вмешательства по поводу порока развития прямой кишки, паразитарных кист органов грудной клетки и брюшной полости и пр.
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