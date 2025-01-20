В подмосковном Детском клиническом центре открыли отделение реабилитации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля начало работать отделение реабилитации. Оно рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Восстановительное лечение в отделении будут проходить пациенты, которые перенесли заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и другие.
Как рассказали в министерстве, в отделении установлено современное оборудование – тренажёр с функцией биологической обратной связи, велотренажёр с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и многое другое.
В подмосковном Минздраве подчеркнули, что реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё маленького пациента может направить лечащий врач после консультации с врачами Детского центра.
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Восстановительное лечение в отделении будут проходить пациенты, которые перенесли заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и другие.
«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра. Это, например, нарушения памяти, мышления и речи. В отделении занята мультидисциплинарная команда специалистов – психологи, массажисты, логопеды, эргоспециалисты», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации ДКЦ Галина Деревяшкина.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как рассказали в министерстве, в отделении установлено современное оборудование – тренажёр с функцией биологической обратной связи, велотренажёр с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и многое другое.
В подмосковном Минздраве подчеркнули, что реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё маленького пациента может направить лечащий врач после консультации с врачами Детского центра.
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Лора Луганская