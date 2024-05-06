Долгопрудненские врачи спасли неудачно упавшего с лестницы пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы спасли пациента, который упал с лестницы и едва не сломал шею. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение 62-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. После неудачного падения с лестницы у пострадавшего наблюдались головокружение, замедленные психические реакции, дезориентация и онемение рук. Он плохо видел и слышал, не мог повернуть и наклонить голову.
Обследование выявило у пациента смещение шейных позвонков. Это грозило ещё большим сдавлением прилегающих нервных корешков. Пациента начали готовить к операции.
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Обследование выявило у пациента смещение шейных позвонков. Это грозило ещё большим сдавлением прилегающих нервных корешков. Пациента начали готовить к операции.
«Интубация больного с повреждением шейного отдела позвоночника требует высокой квалификации медицинского персонала. Работа была выполнена отлично. Это позволило нейрохирургам поставить на место смещённые позвонки. Далее их с двух сторон закрепили с помощью специальных винтов», – рассказал врач-нейрохирург Долгопрудненской больницы Станислав Киселёв.После операции шею пациента зафиксировали специальным воротником. К нему вернулась двигательная активность. Мужчина ходит, не испытывает боли и уже готовится к выписке. После этого ему потребуется реабилитация.
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Лора Луганская