В Серебряных Прудах пройдет неделя сохранения здоровья легких

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил после капремонта работу Дмитровского филиала областного медицинского колледжа. Ремонт сделали в прошлом году, причём впервые почти за 60 лет. Летом 2023-го глава региона проинспектировал ход работы, а теперь пообщался со студентами и педагогами, осмотрел кабинеты.