В Серебряных Прудах пройдет неделя сохранения здоровья легких

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В Серебряных Прудах проведут неделю сохранения здоровья легких во Всемирный день борьбы с астмой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Самыми распространенными факторами, которые ухудшают работу легких являются курение и избыточны вес.
Стоит отметить, жителям округа расскажут как правильно поддерживать здоровье легких и как избегать негативные факторы.
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«К факторам мешающие работе легких относят невнимание к своему здоровью: не вылеченные вовремя или вылеченные неправильно простуды и бронхиты приводят к тому, что инфекция перемещается в легкие. Также городская пыль и выхлопные газы автомобилей загрязняют легкие и не дают им полноценно работать», — отметили в пресс- службе.
Стоит отметить, жителям округа расскажут как правильно поддерживать здоровье легких и как избегать негативные факторы.
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Мира Полтева