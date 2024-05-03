В Московский областной центр охраны материнства и детства поступили современные кювезы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства поступили кювезы для новорождённых. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Кювезы установят в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых, а также в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей.
Кювез – это прозрачный аппарат с автоматической подачей кислорода, поддержанием оптимальных температуры и влажности. Туда помещают недоношенного или заболевшего новорожденного. Организм младенца, который находится в инкубаторе для новорождённых, может не отвлекаться на привыкание к внешним условиям, а тратить силы на восстановление.
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Кювез – это прозрачный аппарат с автоматической подачей кислорода, поддержанием оптимальных температуры и влажности. Туда помещают недоношенного или заболевшего новорожденного. Организм младенца, который находится в инкубаторе для новорождённых, может не отвлекаться на привыкание к внешним условиям, а тратить силы на восстановление.
«Измерение температуры окружающей среды, тела, воздуха и другие параметры кювез производит сам. В случае отклонения аппарат оповещает медперсонал сигналом тревоги. Сейчас используют два типа инкубаторов для новорождённых – стационарный и транспортный с собственными источниками энергии, автономным режимом работы, аппаратурой для инфузионной терапии, воздушной смесью, искусственной и вспомогательной вентиляцией лёгких», – рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых, врач-неонатолог Мария Попова.Как отметили в министерстве, аппараты поступили в Московский областной центр охраны материнства и детства в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023-2027 годы».
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Лора Луганская