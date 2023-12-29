Долгопрудненские врачи спасли руку пациенту с «болезнью викингов»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали пациента с так называемой «болезнью викингов». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 77-летнего мужчину с жалобами на онемение и невозможность двигать безымянным пальцем левой руки. Эти симптомы начали проявляться ещё 10 лет назад, но пациент не обращал на это внимания. В итоге палец согнулся и застыл перпендикулярно ладони.
В поликлинике врачи диагностировали у пациента контрактуру Дюпюитрена, или «болезнь викингов». Это рубцовые деформации и укорочение сухожилий в области кисти, которые приводят к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении. Было решено провести операцию.
Читайте также:
В Ступинской больнице открыли Центр амбулаторной онкопомощи
Подмосковные медучреждения в этом году получили 175 новых аппаратов УЗИ
На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей
В поликлинике врачи диагностировали у пациента контрактуру Дюпюитрена, или «болезнь викингов». Это рубцовые деформации и укорочение сухожилий в области кисти, которые приводят к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении. Было решено провести операцию.
«Спровоцировать болезнь могут возрастные проблемы - артриты, артрозы, хронические травмы ладони, вредные привычки, недостаток кровообращения. Лечение – только оперативное. Во время операции были удалены изменённые участки сухожилия. Сложность заключалась в том, что нельзя было затронуть нервно-сосудистые пучки», – рассказал заведующий травмацентром больницы Максим Цымбал.Операция прошла успешно. Пациент несколько дней находился под присмотром медиков. Затем моторика руки восстановилась, и его выписали на амбулаторное наблюдение.
Читайте также:
В Ступинской больнице открыли Центр амбулаторной онкопомощи
Подмосковные медучреждения в этом году получили 175 новых аппаратов УЗИ
На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей
Лора Луганская