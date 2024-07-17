Робот Светлана более 500 тысяч раз позвонил пациентам для оценки работы скорой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Робот Светлана с начала года сделал более 500 тыс. звонков для оценки работы скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области проводят автоматизированный опрос пациентов о качестве работы бригад скорой. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта связывается с пациентом, к которому накануне выезжала бригада, и просит оценить её работу по пятибалльной шкале. Один балл означает «абсолютно плохо», а пять – «отлично».
Как отметили в министерстве, на основании опроса робота формируется список работников областной станции скорой помощи из числа врачей, фельдшеров, медсестёр, медбратьев и водителей с оценкой «отлично».
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«Сотрудники скорой первыми оказываются рядом с людьми, которым нужна медицинская помощь. Благодаря опросу жители могут выделить лучших сотрудников, которых мы дополнительно премируем по результатам работы за квартал и за год. С начала года робот выполнил уже более 500 тысяч звонков», – пояснил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, на основании опроса робота формируется список работников областной станции скорой помощи из числа врачей, фельдшеров, медсестёр, медбратьев и водителей с оценкой «отлично».
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Лора Луганская