На профессиональную премию медработников Подмосковья поступило более 200 заявок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 200 заявок подали медики Московской области на участие в премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат», экспертная оценка врачей-конкурсантов начнётся на следующей неделе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В настоящий момент поступило более 200 заявок на участие от наших медработников. Приём заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а оценку врачей-конкурсантов экспертная комиссия начнёт проводить в симуляционном центре МОНИКИ уже с 22 июля», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.В министерстве пояснили, что приём заявок на премию «Подмосковный врач» завершился, а также напомнили, что заявку на участие в премиях «Подмосковная медсестра/медбрат» и «Подмосковный фельдшер» можно подать до 15 августа включительно. Победителей ждут денежные выплаты.
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