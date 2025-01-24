Долгопрудненские врачи удалили с шеи мужчины липому весом полтора килограмма

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы удалили с шеи пациента опухоль массой полтора килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В стационар обратился 74-летний мужчина с жалобами на новообразование на задней стороне шеи. Опухоль вызывала болезненные ощущения и доставляла неудобства при одевании и повороте головы.
Как напомнили в министерстве, липома – доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки, которое может возникнуть на любом участке тела. Крупные липомы опасны перерождением злокачественные образования и должны удаляться в плановом порядке.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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В стационар обратился 74-летний мужчина с жалобами на новообразование на задней стороне шеи. Опухоль вызывала болезненные ощущения и доставляла неудобства при одевании и повороте головы.
«В ходе непростой двухчасовой операции нам удалось выделить и удалить новообразование – огромную липому, которая занимала всю заднюю поверхность шеи и распространялась вплоть до затылка и лопаток. Поскольку раневой доступ соответствовал величине новообразования, вмешательство сопровождалась кровопотерей, которая была восполнена. Вес новообразования составил около полутора килограммов», – рассказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как напомнили в министерстве, липома – доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки, которое может возникнуть на любом участке тела. Крупные липомы опасны перерождением злокачественные образования и должны удаляться в плановом порядке.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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Лора Луганская