Нарколог Холдин раскрыл опасность аромаингаляторов для школьников

Менять рационам домашним собакам с наступлением зимы следует только в том случае, если они живут в вольере, в условиях квартирного содержания увеличивать количество корма нужно только по рекомендации ветеринарного врача. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями». По его мнению, в противном случае у собаки может появиться лишний вес.