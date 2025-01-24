Нарколог Холдин раскрыл опасность аромаингаляторов для школьников

В ароманигаляторах, которые сейчас очень популярны среди подрастающего поколения, не содержатся вещества, вызывающие привыкание, однако эта мода несёт серьёзные риски для здоровья. О том, в чём заключаются эти риски, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Модные аромаингаляторы внешне скорее напоминают вейп, поэтому они быстро завоевали детский рынок. Но дело в том, что аромаингаляторы, которые покупают школьники, могут быть не сертифицированы, так что неизвестно, какие там на самом деле содержатся масла», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что особенно серьёзно угрозой аромаингалятор может стать для здоровья ребёнка-аллергика.
Нарколог также отметил, что вдыхание паров эфирных масел способна сформировать у подростков поведенческую зависимость. Привычка «дымить» может впоследствии привести и к реальной химической аддикции, например, никотиновой.
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Лев Каштанов