В подмосковные больницы в этом году закупят 4,2 тыс. единиц медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В этом году в медицинские учреждения Московской области поступит около 4,2 тыс. единиц современного оборудования на 16 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«Оснащение больниц современным оборудованием необходимо для повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей региона. В этом году мы закупим почти 4,2 тыс. единиц медицинской техники – как тяжёлую, так и легкую. Всего на это у нас предусмотрено порядка 16 млрд рублей», – рассказала Болатаева.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как уточнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, новая медтехника поступит в 72 больницы, в том числе Щёлковскую, Можайскую, Ступинскую, Истринскую, Серпуховскую, Клинскую и другие.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Оборудование закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
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