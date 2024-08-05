Врач скорой помощи Полякова раскрыла лучшую тактику при травмах головы и позвоночника

Фото: iStock / SbytovaMN
Летом люди часто сталкиваются с такими серьёзными проблемами, как повреждения позвоночника и черепно-мозговые травмы. Они могут возникнуть в результате дорожно-транспортных происшествий, на детских площадках, при падении с батута, велосипеда или самоката.
Первое, что нужно сделать в случае черепно-мозговой травмы – обеспечить пострадавшему полный покой. Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова.
Фото: iStock / humonia
Фото: iStock / Motortion
По словам Поляковой, перемещать пострадавшего можно только при наличии угрозы его жизни – например, если автомобиль может взорваться. Тогда нужно положить его на твёрдую, ровную поверхность и перенести в безопасное место.
Фото: iStock / AD077
Обезболивающие препараты тоже лучше не давать, особенно если пострадал ребёнок – у него может развиться аллергическая реакция. Такой препарат можно дать только в случае, если на месте происшествия присутствуют его родители, и они утверждают, что у ребёнка нет аллергии, заключила медик.
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Фото: iStock / humonia
«Нужно максимально ограничить его от воздействия каких-то внешних факторов. Если человек в сознании, мы можем спросить у него, где и что болит. У человека с черепно-мозговой травмой может быть тошнота и рвота. Если есть рвотный рефлекс, нужно препятствовать попаданию рвотных масс в дыхательные пути», – отметила врач.Важно также выяснить, если ли у пострадавшего повреждение позвоночника, в том числе шейного отдела.
«Мы должны максимально бережно зафиксировать шейный отдел позвоночника. К сожалению, подручными средствами сделать это будет сложно. В этом случае нужно дождаться приезда скорой. Оценить наличие травмы позвоночника тоже непросто, даже если человек жалуется на боль. Лучшая тактика при ДТП, например, – не трогать пациента до приезда бригады врачей и не перемещать его, потому что мы можем нанести ему дополнительную травматизацию. Такая тактика относится как к черепно-мозговым травмам, так и к травмам позвоночника», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Фото: iStock / Motortion
По словам Поляковой, перемещать пострадавшего можно только при наличии угрозы его жизни – например, если автомобиль может взорваться. Тогда нужно положить его на твёрдую, ровную поверхность и перенести в безопасное место.
Фото: iStock / AD077
Обезболивающие препараты тоже лучше не давать, особенно если пострадал ребёнок – у него может развиться аллергическая реакция. Такой препарат можно дать только в случае, если на месте происшествия присутствуют его родители, и они утверждают, что у ребёнка нет аллергии, заключила медик.
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Лора Луганская