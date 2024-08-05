Купальный сезон продолжается: Врач рассказал, как не подхватить кишечную инфекцию летом

Фото: iStock/grinvalds
Купальный сезон продолжается, а в Южных регионах он продлится до конца сентября. Случаи, когда люди заражаются кишечными инфекциями после купания, не единичны, поэтому возникает вопрос: как обезопасить себя, не лишив приятной возможности охладиться на курортах?
Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» сообщил, что заражение чаще всего происходит в пресноводных водоемах, но и случаи кишечных инфекций также наблюдаются в Черном море.
По мнению инфекциониста, люди заражаются ежегодно в России и во всем мире в период лета, поэтому в этом нет ничего удивительного, однако стоит соблюдать главные правила.
Фото: iStock/possum1961
В завершении беседы Георгий Викулов напомнил, что самые безопасные открытые водоемы — это те, что с соленой водой.
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По мнению инфекциониста, люди заражаются ежегодно в России и во всем мире в период лета, поэтому в этом нет ничего удивительного, однако стоит соблюдать главные правила.
Фото: iStock/possum1961
- Не купаться в пресноводных водоемах, в которых неизвестно, какое качество воды.
- Не купаться в диких водоемах, где нет организованных пляжей.
- Если есть запреты на купания или запрещающие таблички, не пренебрегать этим.
- Не купаться в стоячей воде.
- Смотреть сводку и рекомендацию санитарных служб и Роспотребнадзора прежде, чем соглашаться на купание в водоемах, в которых могут быть и сточные воды и возбудители кишечных инфекций.
В завершении беседы Георгий Викулов напомнил, что самые безопасные открытые водоемы — это те, что с соленой водой.
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Анастасия Бондарева