В подмосковном госпитале для ветеранов войн запустили современный рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московском областном госпитале для ветеранов войн заработал новый рентген-аппарат. Его установили в главном корпусе рентгеновского отделения вместо старой аналоговой техники, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«У новых аппаратов – высокое качество изображения и низкая лучевая нагрузка. Современная цифровая обработка позволяет получать качественные изображения в короткие сроки. Кроме того, удобно хранить снимки в цифровом формате. А их просмотр доступен сразу после исследования для всех специалистов, что позволяет быстро и точно поставить диагноз, подобрать тактику лечения», – рассказала заведующая отделением Екатерина Мурзина.В ведомстве напомнили, что подмосковный госпиталь для ветеранов войн расположен в посёлке Жилино городского округ Солнечногорск.
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Лора Луганская