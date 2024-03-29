Подмосковные ортопеды за год вылечили от косолапости методом Понсети около 40 детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы вылечили в прошлом году от врождённой косолапости около 40 детей. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Есть много разных методик лечения этой патологии. В 1940-х годах американский ортопед Игнасио Понсети предложит методику, которую сегодня считают золотым стандартом.
Она является сертифицированным врачом и занимается лечением косолапости по методу Понсети более 10 лет.
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«Начинать лечение косолапости по методу Понсети желательно с возраста от семи до 14 дней. Чем раньше оно начато, тем податливее стопа, и её полная коррекция произойдёт быстрее. Метод подходит также для детей одного – двух лет и старше. До пяти лет вылеченный ребёнок должен проходить регулярные обследования», – рассказала врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова.
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Лора Луганская