Подмосковный нарколог Холдин назвал первые признаки алкогольной зависимости

Фото: Istockphoto / Zbynek Pospisil
Некоторые люди регулярно позволяют себе бокал вина или стакан пива, при этом отрицая алкогольную зависимость. Как распознать признаки её начальной стадии и принять меры, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьёзный сигнал о том, что у вас – зависимость от спиртного. Другие признаки – потеря интереса к привычным занятиям, отрицание тяги к спиртному и обострение хронических заболеваний», – перечислил Холдин, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.При обнаружении этих признаков у себя или близких важно сразу обратиться за помощью, так как ранняя диагностика поможет быстрее справиться с зависимостью, отметил нарколог. В министерстве добавили, что Московский областной клинический наркологический диспансер готов предоставить помощь в любом из своих филиалов.
Читайте также:
В Подмосковье врачи за полчаса вернули зрение 76-летней пациентке
Подмосковный гастроэнтеролог Ерохина предостерегла от принудительного кормления детей
В Ленинском округе открыли первое в России отделение вызовов врачей на дом
Лора Луганская