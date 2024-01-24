В Жуковском первую в России операцию провела система искусственного интеллекта RAZUM

Фото: Дмитрий Павлов
В Региональном урологическом центре эндоскопических лазерных технологий в Жуковском провели первую операцию с использованием искусственного интеллекта. Система ИИ RAZUM – это уникальная отечественная разработка, позволяющая анализировать КТ-изображения с контрастированием, создавая трёхмерную модель любого органа человеческого организма и определять патологии.
Первой операцией стало удаление поражённой злокачественной опухолью почки малоинвазивным способом – через прокол брюшной стенки.
Точность построения 3D-модели – одна из самых высоких в отрасли, а проектов, которые помогают решать эти задачи, в мире единицы. Также Караев отметил, что система будет использоваться в Жуковской областной клинической больнице в повседневной лечебной и хирургической практике. Применять её будут не только урологи, но и врачи других специальностей – нейрохирурги, травматологи.
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«Система сама составляет медицинское заключение. Она может использоваться как перед операцией, так и во время неё. Кроме того, она позволяет разгрузить врачей-рентгенологов и значительно сэкономить время, так как обработка изображения занимает всего пару минут. Обычно «вердикта» этих специалистов приходится ждать по несколько дней», – рассказал один из разработчиков системы RAZUM, врач-уролог Джахандар Караев.
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Лора Луганская