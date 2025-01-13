Доноров приглашают сдать кровь для нужд подмосковных больниц

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В медицинских учреждениях Московской области по состоянию на 13 января наблюдается повышенная потребность в третьей и четвёртой положительных, а также во второй отрицательной группах крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Очень ждём доноров с третьей и четвёртой группами крови с положительным резус-фактором и со второй группой крови с отрицательным резус-фактором. Требуется также пополнение запасов первой положительной и первой, третьей и четвёртой отрицательных групп крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Донацию можно сделать как в Московском областном центре крови, так и в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве.
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Лев Каштанов