В Электростали 17 января проведут выездную донорскую акцию

Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь
Донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Молодёжном центре в Электростали в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сделать донацию смогут граждане от 18 лет, не имеющие противопоказаний. Для того, чтобы сдать кровь, им нужно будет за два-три дня до этого отказаться от алкоголя, острой, жирной и солёной пищи, а в день донации стоит ограничиться лёгким завтраком — сладким чаем с баранкой или печеньем», — говорится в сообщении.Запись на участие в акции открывается сегодня, 13 января, на сайте «Доноры Подмосковья». Адрес Молодёжного центра: улиц Карла Маркса, дом №23. С собой участники акции должны будут взять паспорт и СНИЛС.
Отмечается, что доноры получат компенсацию на питание в размере 998 рублей, а также справку для освобождения от работы в день донации и дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты.
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Лев Каштанов