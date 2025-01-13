Мытищинские хирурги спасли пациента с полной непроходимостью сосудов ног

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сосудистые хирурги Мытищинской больницы прооперировали пациента с полной непроходимостью сосудов от брюшной аорты до стоп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 65-летний мужчина с жалобами на сильную боль в ногах, не отступавшую даже после приёма обезболивающих препаратов. Как отмечают специалисты, отсутствие реакции на обезболивающие лекарства – главный симптом нарушения кровоснабжения в нижних конечностях.
При осмотре врачи отметили отсутствие пульса в обеих ногах. У пациента выявили аневризмы подвздошных и бедренных артерий, а также аневризму аорты диаметром 6 см, что в три раза больше нормы.
Операция и реабилитация прошли успешно – кровоснабжение ног было полностью восстановлено. Мужчина выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к обычной жизни.
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При осмотре врачи отметили отсутствие пульса в обеих ногах. У пациента выявили аневризмы подвздошных и бедренных артерий, а также аневризму аорты диаметром 6 см, что в три раза больше нормы.
«От брюшной аорты до стоп наблюдалась полная непроходимость сосудов на протяжении около метра. Без срочной помощи пациенту грозили ампутация нижних конечностей и летальный исход. Кровоток был перекрыт атеросклеротическими бляшками, удалить их было невозможно. Единственным решением оказалось протезирование – формирование полноценного обходного пути для кровотока», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов.В ходе шестичасовой операции хирурги удалили пациенту расширенный сосуд и выполнили протезирование аорты с помощью синтетического сосудистого протеза. Тем самым был обеспечен доступ крови к обеим конечностям до верхней трети бедра. Для восстановления кровотока были использованы глубокие бедренные артерии диаметром 3-5 мм.
Операция и реабилитация прошли успешно – кровоснабжение ног было полностью восстановлено. Мужчина выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к обычной жизни.
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Лора Луганская